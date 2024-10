8 de janeiro: pedidos de extradição de bolsonaristas chegam à embaixada do Brasil na Argentina

A Embaixada do Brasil em Buenos Aires recebeu, nesta quarta-feira, pouco mais de 30 pedidos de extradição de brasileiros que participaram da tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023, e fugiram para a Argentina.

De acordo com interlocutores do governo Lula, os casos serão tratados "um a um" e, uma vez recebida toda a documentação, serão encaminhados à chancelaria do país vizinho.

Ao receber os pedidos, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina acionará a Justiça local, que julgará a solicitação expedida pelo Brasil. O processo de extradição não tem nada para ser concluído e costuma ser demorado, ressaltou um técnico envolvido no tema.

Na última terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a extradição de 63 brasileiros considerados foragidos da Justiça. O grupo abrange pessoas que romperam a tornozeleira eletrônica e o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha.

Com a decisão, Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal. Procurado, o Itamaraty informou que a decisão é sigilosa e, por isso, não é possível informar mais detalhes sobre a operação. Mas, de acordo com um desses interlocutores, os processos foram encaminhados aos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores.

Em junho deste ano, o governo argentino enviou ao Brasil uma lista com cerca de 60 nomes de pessoas procuradas pela Justiça brasileira que estavam sem seu território. Na época, a PF iniciou a elaboração do pedido de extradição enviado ao STF.

Mais de 200 pessoas envolvidas no 8 de janeiro foram condenadas pelo STF. Os crimes são de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.