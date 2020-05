50% reprovam governo Bolsonaro, e só 28% veem economia no rumo certo

A taxa da população que considera o governo do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo é de 50%, de acordo com uma pesquisa da XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira (20).

É praticamente o mesmo número da pesquisa de 30 de abril, mas representa 8 pontos percentuais a mais do que na pesquisa anterior, do dia 20 de abril. Também é o pior número desde o início do governo.

Já a taxa dos que consideram a administração Bolsonaro boa ou ótima oscilou de 27% no último dia 30 para 25% agora, dentro da margem de erro que é de 3,2 pontos percentuais.

Taxas praticamente iguais de aprovação e reprovação também foram verificadas para a expectativa para o resto do mandato. Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 16, 17 e 18 de maio.

Economia e isolamento

A pesquisa também mostra uma piora na percepção do rumo da economia. Subiu de 52% para 57% a taxa daqueles que avaliam que a área está no rumo errado, enquanto que veem a economia no caminho certo caiu de 32% para 28%.

Os entrevistados foram questionados também sobre impactos da crise causada pelo coronavírus. Para 68%, o pior ainda está por vir, enquanto 22% avaliam que o pior já passou.

A atuação de Bolsonaro na crise é vista como boa ou ótima por 21% e como ruim ou péssima por 58%.

Segue alto o apoio ao isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia. Para 76%, ele é a melhor forma de se prevenir e tentar evitar o aumento da contaminação, enquanto 7% discordam. Outros 14% consideram que ele está sendo exagerado.

57% dos entrevistados defendem que o isolamento deve prosseguir até que o risco de contágio seja pequeno.