45% dos eleitores de Ciro e 39% dos de Tebet apoiariam Lula no 2º turno, diz pesquisa BTG/FSB

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, 26, aponta que 45% dos eleitores declarados de Ciro Gomes (PDT) e 39% dos de Simone Tebet (MDB) no primeiro turno votariam em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, caso seus candidatos não permanecessem na disputa.

Entre os eleitores de Ciro Gomes, 27% votariam em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno e 25% dos de Simone apoiariam a reeleição do atual presidente.

Entre os que declararam voto em Ciro no primeiro turno 60% dizem ter certeza da decisão. Para os eleitores de Simone Tebet, 65% dizem estar certos de sua escolha.

O porcentual dispara entre os eleitores declarados de Bolsonaro, com 91% de certeza do voto declarado, e os de Lula, com 89% de certeza de que a decisão está tomada em relação ao voto no primeiro turno.

Foram ouvidos 2.000 eleitores entre sexta-feira, 23, e domingo, 25. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pp. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08123/2022.

