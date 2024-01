210 pessoas ficam desalojadas no litoral e chuva deve continuar no fim de semana

A chuva que atinge o estado de São Paulo nos últimos três dias já deixou 84 pessoas desabrigadas e 126 desalojadas, e as cidades mais impactadas estão no litoral, segundo a Defesa Civil estadual. A previsão para o fim de semana é de mais chuva, com maior incidência na parte norte do litoral.

Somente nas últimas 24 horas, Guarujá teve um acumulado de 164 milímetros de chuva, Santos de 147, Ubatuba de 144 e São Sebastião 143.

A previsão não é de chuva forte, mas constante, o que aumenta o acumulado e gera riscos de alagamentos e deslizamentos no litoral paulista, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Litoral foi o mais afetado

Em São Sebastião, na noite da quarta-feira, 24, foi acionada pela primeira vez a sirene instalada na Vila Sahy que orienta os moradores a deixarem suas casas e irem para locais seguros, por conta do alto risco de deslizamentos. O sistema foi criado após a tragédia que deixou 64 pessoas mortas na cidade em fevereiro do ano passado.

Nas últimas 72 horas, o acumulado na cidade foi 284 milímetros de chuva. A cidade transformou duas escolas em abrigos para receber a comunidade afetada: são 32 dormitórios na escola Henrique Tavares de Jesus, na Barra do Sahy, e 14 na Escola Municipal Professor João Gabriel de Santana, em Toque-Toque Pequeno.

O litoral também enfrenta falta d'água. Em São Sebastião, o problema atinge Boiçucanga, São Francisco e Toque-Toque Grande. Ilhabela, município vizinho, também é afetada.

Segundo a Defesa Civil do estado, nove municípios foram afetados fortemente pelas chuvas, e foram enviados 62 itens de ajuda humanitária para São Vicente e 70 itens para Ubatuba, contendo kits de higiene pessoal, limpeza, dormitório, cesta básica, rodos e vassouras. Houve pontos de alagamento em Mongaguá, deslizamentos de terra em São Vicente, Ubatuba e Caraguatatuba.

Para esta sexta, 26, a previsão é de sol em boa parte do estado, com previsão de chuva durante a tarde e a noite, especialmente no Litoral Norte. Por conta das chuvas, houve interdições parciais em algumas rodovias.

Veja boletim da manhã de hoje: