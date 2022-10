12 estados irão definir governadores no segundo turno; confira a ordem de votação

Os eleitores do Brasil inteiro vão às urnas neste domingo, 30, para decidir quem será o presidente da República nos próximos quatro anos. Além disso, em doze estados o eleitor também deverá escolher seu candidato para o cargo de governador, que será decidido no segundo turno. A ordem de votação na urna é primeiro para governador e depois para presidente.

Esse o caso de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Nos 15 demais estados, em que a disputa pelo governo foi resolvida no primeiro turno, é necessário lembrar apenas do número do candidato à Presidência, que será disputada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Para evitar atrasos e esquecimentos na hora do voto, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números de seus candidatos.