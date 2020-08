10 dias de greve dos Correios: saiba o que fazer se a encomenda não chegar

O Correio parou. Essa é uma notícia que ninguém gosta de saber. Logo surgem as preocupações sobre aquela compra feita pela internet. “Será que vou receber minhas encomendas? Quanto tempo vai demorar? E as contas, ainda vão chegar em casa? Eu pago juros se atrasar o pagamento?”

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect) informou no dia 17 de agosto que a categoria estava entrando em greve. De acordo com a organização, 70% dos trabalhadores dos Correios no país aderiram à paralisação, que não tem data para acabar. Já os Correios dizem que 83% dos funcionários estão trabalhando normalmente e que o sistema de distribuição não foi afetado.

Por outro lado, o que as empresas de e-commerce estão fazendo para driblar os impactos da greve? Desde o início da pandemia, as vendas online tiveram alta de 70% no segundo trimestre, o que pressionou a cadeia logística de entregas.

Algumas empresas buscaram se preparar para momentos como esse. Nos últimos anos, as gigantes varejistas desenvolveram a própria estrutura logística e sistemas de entregas.

No episódio #001 do podcast EXAME Agora nós respondemos a essas e várias outras dúvidas sobre a greve dos Correios, falamos quais são os direitos do consumidor em uma situação como essa. O diretor executivo de e-commerce do Magalu, Leandro Soares, ainda explicou como a gigante varejista está driblando a paralisação para realizar as entregas e crescer ainda mais no mercado online.