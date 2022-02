Fox vai vender participação da Sky na Comcast

Londres - A Twenty-First Century Fox concordou em vender sua participação na Sky para a Comcast, garantindo a aquisição de 40 bilhões de dólares do grupo norte-americano de seu equivalente europeu e terminando o relacionamento de Rupert Murdoch com a emissora com sede no Reino Unido.

A Comcast superou a Fox em um leilão para assumir o controle da Sky no sábado, com um preço de oferta que avaliou a participação de 39 por cento da Fox na companhia em 11,63 bilhões de libras esterlinas (15,31 bilhões de dólares).

A Fox havia previamente concordado em vender a participação na Sky para a Walt Disney Co, como parte de um acordo separado.

A Disney disse na quarta-feira que concordava com a decisão da Fox.

A Disney informou que a venda da participação, juntamente com a alienação da Fox Sports Regional Networks (RSNs), reduziria o montante da dívida na compra dos ativos da Fox e ajudaria a empresa a investir em sua marca da Disney direto ao consumidor, oferecendo lançamento no final do próximo ano.

A venda garante a aquisição da Sky pela Comcast.

O presidente-executivo da Sky, Jeremy Darroch, disse: "Quase 30 anos atrás, Rupert Murdoch arriscou-se a lançar a Sky e, no processo, mudou a forma como assistimos à televisão para sempre."

"Com a 21CF anunciando sua intenção de vender suas ações para a Comcast, fechamos um capítulo e, ao mesmo tempo, abrimos outro."