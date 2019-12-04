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Oi planeja dobrar investimentos em segmento corporativo em 2020
Entre 2017 e 2019, a empresa investiu 1 bilhão de reais no segmento corporativo (B2B)
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