Zoológico de Brasília seguirá fechado após novo caso suspeito de gripe aviária

O Jardim Zoológico de Brasília continuará interditado por tempo indeterminado. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), após a detecção de um novo caso suspeito de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), a gripe aviária.

O alerta foi acionado depois que um emu — ave nativa da Austrália que integra o plantel do zoológico — apresentou sintomas neurológicos compatíveis com a doença.

Diante da gravidade do quadro, o animal foi submetido à eutanásia, conforme protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Amostras biológicas foram coletadas e enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP), referência nacional para a análise da gripe aviária.

Mesmo sem a confirmação laboratorial, a Seagri-DF, o Mapa e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) optaram por manter a interdição total do parque. A medida é preventiva e visa garantir a segurança dos animais, dos trabalhadores e dos visitantes, além de impedir a disseminação da doença no Distrito Federal.

Segundo a Seagri-DF, nenhuma outra ave ou animal do zoológico apresentou sinais clínicos ou comportamentais anormais. Ainda assim, as autoridades sanitárias consideram essencial manter o controle epidemiológico rigoroso para evitar qualquer risco de transmissão.

“A Secretaria destaca que, até o momento, não foram observadas alterações comportamentais ou clínicas em outras aves e animais do zoológico, o que representa um indicativo positivo. No entanto, a manutenção da interdição é considerada essencial para garantir o controle epidemiológico e a segurança sanitária da fauna local”, diz a nota.

A secretaria reforça que não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango ou ovos desde que devidamente cozidos ou fritos. A gripe aviária só é transmitida por contato direto com aves vivas infectadas, sendo o risco de infecção em humanos considerado baixo.

Enquanto o resultado do exame não sai, o Zoológico de Brasília permanecerá de portas fechadas.

No início do mês, o governo do Distrito Federal confirmou a presença do vírus da gripe aviária no Zoológico da capital. A doença foi detectada em um irerê, ave silvestre encontrada morta dentro do parque no dia 28 de maio.