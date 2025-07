Usina troca rádio por internet e firma parceria de R$ 44 milhões para conectar 700 mil hectares

A usina paranaense Santa Terezinha e a TIM anunciaram nesta segunda-feira, 7, uma parceria de R$ 44 milhões para expandir a conectividade 4G em mais de 700 mil hectares no noroeste do Paraná — uma das principais zonas de produção sucroenergética do Brasil.

Fundada em 1964 e sediada em Maringá (PR), a Usina Santa Terezinha é a maior exportadora de açúcar Very High Polarization (VHP) do Sul do país — o VHP é um açúcar bruto com alta concentração de sacarose, utilizado como matéria-prima para refinação ou exportação.

Na safra passada, a usina produziu e exportou 1,120 milhão de toneladas — para este ano, com a melhoria na conectividade, a expectativa é alcançar 1,200 milhão de toneladas. O investimento no plantio da atual safra foi de R$ 700 milhões.

Segundo Paulo Meneguetti, presidente da Santa Terezinha, a parceria com a TIM “aumenta a conectividade no interior do estado do Paraná, além de possibilitar que a usina avance com projetos que exigem tecnologia” — até então, a comunicação da usina era realizada via rádio.

“A qualidade não é a mesma de ter um sinal de 4G ou 5G, que permite mapear online, 24 horas por dia, todas as operações de cana. Com a melhoria na conectividade, teremos uma evolução nas operações, o que possibilitará o desenvolvimento de novos projetos, tanto no campo quanto nas indústrias”, diz Meneguetti.

Ele acrescenta que o compromisso da companhia vai além da produção e envolve o desenvolvimento regional — a iniciativa conta com o apoio do programa Paraná Competitivo, que visa atrair investimentos com impacto em emprego e renda no estado.

“Todos os municípios que estão nesse mapeamento de torres terão seus sinais de conectividade muito melhorados. Estimamos que cerca de 700 mil pessoas nas áreas urbanas dessas regiões se beneficiarão”, afirma Meneguetti.

O investimento vai conectar 51 municípios e mais de 5,2 mil propriedades rurais, além de unidades de saúde e escolas públicas.

Conectividade no agro

Com a parceria, a TIM fortalece seu programa 4G TIM no Campo, que conectou 22 milhões de hectares em 2024. Para este ano, a estimativa é alcançar 26 milhões de hectares.

Segundo a companhia, os contratos de IoT B2B (Internet das Coisas para o mercado empresarial) já somam R$ 708 milhões desde 2022, com R$ 270 milhões registrados apenas em 2024.

A operadora, que lidera o mercado de telefonia no Paraná, com mais de 50% de market share no estado, vê no projeto uma oportunidade de expandir sua rede aberta – com a mesma qualidade disponível nas áreas urbanas – para pequenos e médios produtores, escolas e postos de saúde rurais.

"O maquinário funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, proporciona uma eficiência e produtividade significativamente maiores para usinas, fábricas e fazendas", diz Fabio Avellar, vice-presidente de receitas da TIM.

Segundo ele, "com base em alguns casos analisados, estimamos uma redução de 20% a 30% no consumo de combustíveis pelos maquinários, além de um aumento de 20% a 30% na produtividade", afirma.

Na carteira de clientes e parceiros estão grandes nomes do agronegócio, como SLC Agrícola, São Martinho, Bunge, Citrosuco, BP Bioenergy, Amaggi e Adecoagro, e os planos são atrair ainda mais nomes relevantes do setor.

O projeto Fazenda Conectada, resultado da parceria entre a TIM e a CASE IH, é uma das principais vitrines da operadora.

Localizada em Água Boa, Mato Grosso, a iniciativa demonstrou que, ao comparar os resultados das safras de 2022 e 2023, a propriedade registrou aumento de 18% na produtividade e economia de 25% no consumo de combustível por tonelada.

A operadora também lidera a cobertura nacional em IoT, com mais de 5,1 mil municípios atendidos pela tecnologia NB-IoT, usada para conectar máquinas e sensores no campo.