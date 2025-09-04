União Europeia retomará compra de frango depois de reconhecer Brasil como livre de gripe aviária

A União Europeia reconheceu oficialmente que o Brasil está livre da gripe aviária e deve retomar as exportações de carne de frango para os membros do bloco.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 4, por Olivér Várhelyi, comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da UE, durante conversas com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

"Na prática, isso significa que avançaremos com os Estados-membros para propor o levantamento gradual das proibições e restrições às exportações brasileiras, restabelecendo progressivamente todas as áreas previamente habilitadas", afirmou o comissário durante uma videoconferência.

Em julho, o Mapa já havia se reunido com Várhelyi para discutir a suspensão das restrições impostas após a confirmação de um foco de gripe aviária em maio, no Rio Grande do Sul.

“É importante destacar que, em abril de 2024, uma auditoria da Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da UE concluiu que o sistema sanitário brasileiro é robusto e transparente”, disse Várhelyi.

Em 2024, a União Europeia comprou 231 mil toneladas de carne de frango do Brasil, o que representou 4,5% do total exportado pelo país.