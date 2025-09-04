EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

União Europeia retomará compra de frango depois de reconhecer Brasil como livre de gripe aviária

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 4, por Olivér Várhelyi, comissário de Saúde e Bem-Estar Animal do blobo

Exportação de frango: Em 2024, a União Europeia comprou 231 mil toneladas de carne de frango do Brasil, o que representou 4,5% do total exportado pelo país (Leandro Fonseca/Exame)

Exportação de frango: Em 2024, a União Europeia comprou 231 mil toneladas de carne de frango do Brasil, o que representou 4,5% do total exportado pelo país (Leandro Fonseca/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h38.

Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 17h20.

A União Europeia reconheceu oficialmente que o Brasil está livre da gripe aviária e deve retomar as exportações de carne de frango para os membros do bloco.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 4, por Olivér Várhelyi, comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da UE, durante conversas com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

"Na prática, isso significa que avançaremos com os Estados-membros para propor o levantamento gradual das proibições e restrições às exportações brasileiras, restabelecendo progressivamente todas as áreas previamente habilitadas", afirmou o comissário durante uma videoconferência.

Em julho, o Mapa já havia se reunido com Várhelyi para discutir a suspensão das restrições impostas após a confirmação de um foco de gripe aviária em maio, no Rio Grande do Sul.

“É importante destacar que, em abril de 2024, uma auditoria da Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da UE concluiu que o sistema sanitário brasileiro é robusto e transparente”, disse Várhelyi.

Em 2024, a União Europeia comprou 231 mil toneladas de carne de frango do Brasil, o que representou 4,5% do total exportado pelo país.

Retomada do comércio

Durante a conversa, Fávaro solicitou à União Europeia a ampliação do comércio com o Brasil.

O ministro pediu a retomada do pre-listing, mecanismo que dispensa auditorias adicionais para que empresas brasileiras possam exportar para a UE.

Fávaro também solicitou o fim do controle reforçado, regime europeu que impõe inspeções e verificações sanitárias mais rigorosas a produtos agropecuários importados. “Essas medidas tornarão o comércio mais ágil e eficiente”, afirmou.

Na pauta da reunião, o ministro da Pesca, André de Paula, também pediu ao comissário o envio de uma auditoria da UE para vistoriar as plantas frigoríficas de pescado no Brasil, para viabilizar a retomada das exportações do setor ao mercado europeu.

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaExportaçõesGripe aviáriaAgronegócio

Mais de EXAME Agro

Governo prepara pacote de até R$ 20 bi para socorrer produtores endividados por clima

Brasil usará método que mede emissões de metano para estimular pecuária sustentável

Bacon dos EUA no Brasil? Americanos pedem abertura de mercado para carne suína em audiência

De ex-embaixador à economia: a contraofensiva do setor de café brasileiro para derrubar o tarifaço

Mais na Exame

Marketing

Cashback, roda-gigante e banheiros temáticos: como as marcas vão disputar atenção no The Town 2025

Future of Money

Roberto Justus diz que maioria das criptomoedas é especulação durante evento

ESG

O valor de conservar a Amazônia: 20.000 milhões de toneladas de água evaporada por dia

Mercados

"Tarifas geraram incerteza e toda incerteza é ruim", diz Roberto Campos Neto