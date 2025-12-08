Trump deve anunciar pacote de US$ 12 bi para agricultores afetados por tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta segunda-feira, 8, um novo pacote de ajuda financeira de US$ 12 bilhões destinado ao setor agrícola, segundo informações da Bloomberg. A medida busca conter os impactos econômicos da guerra comercial com a China e reforçar o apoio político de uma das bases eleitorais mais fiéis do governo: os produtores rurais.

O plano prevê até US$ 11 bilhões em pagamentos únicos por meio do programa Farmer Bridge Assistance (FBA), operado pelo Departamento de Agricultura. O valor restante será distribuído entre culturas não contempladas pela FBA. Os recursos virão do orçamento autorizado pelo Commodity Credit Corporation Charter Act e serão gerenciados pela agência de serviços agrícolas dos EUA.

Segundo a Bloomberg, novo pacote será apresentado em evento oficial com produtores de soja, milho, arroz, trigo, algodão, sorgo, gado e batata, além da presença dos secretários Scott Bessent (Tesouro) e Brooke Rollins (Agricultura).

Resposta à insatisfação no campo

A iniciativa surge em um momento de frustração crescente entre agricultores, especialmente diante da lentidão nas compras chinesas de soja, suspensas no início do ano como retaliação às tarifas americanas.

A soja permanece no centro da disputa comercial. Em novembro, a China registrou a maior compra diária do grão americano em dois anos, mas ainda está longe de alcançar o volume acordado. De acordo com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, Pequim cumpriu apenas “um terço” da meta de compras nesta safra.

Trump tem criticado abertamente o ex-presidente Joe Biden por, segundo ele, não ter cobrado o cumprimento do acordo de compra de soja incluído na chamada Fase Um do pacto comercial com a China, assinado ainda em seu primeiro mandato.

Apesar de um novo acordo firmado em outubro entre Trump e Xi Jinping, o volume vendido até agora — 2,25 milhões de toneladas — ainda está distante da meta de 12 milhões de toneladas prometida para fevereiro de 2026.

Histórico de apoio ao setor

Durante sua primeira gestão, Trump destinou US$ 28 bilhões em auxílios a produtores afetados pela disputa comercial com a China. Agora, volta a apostar na mesma estratégia, em meio à pressão de parlamentares republicanos e críticas sobre o recuo de programas de proteção social rural no segundo mandato.

Parte do apoio já vinha sendo reforçada desde março, com o programa Emergency Commodity Assistance, autorizado pelo Congresso no fim de 2024. Até o fim de novembro, mais de US$ 9 bilhões haviam sido pagos, principalmente a produtores de milho e soja.