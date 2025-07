Tarifa de Trump a produtos brasileiros encarecerá Big Mac e Starbucks nos EUA, dizem entidades

Após reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 15, representantes do agronegócio brasileiro alertaram que o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros encarecerá o café e o hambúrguer dos norte-americanos.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria do Café, Pavel Cardoso, afirmou que 76% dos americanos consomem café e 35% do produto consumido no país tem origem no Brasil. Na prática, o café da Starbucks deve ficar mais caro.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes(ABIEC), Roberto Perosa, afirmou que os frigoríficos estão parando produção de carne para Estados Unidos, segundo maior comprador do produto brasileiro.

A carne brasileira complementa a produção norte-americano, sobretudo, para a produção de hambúrgueres.

O que está a caminho dos EUA

Segundo ele, 30 mil toneladas de carne que estão nos portos ou já a caminho dos Estados Unidos, que representam US$ 160 milhões em exportações, podem ser alvo das tarifas. As empresas brasileiras, disse ele, estão em negociação com os importadores norte-americanos.

Ele sugeriu ao governo que negocie com os Estados Unidos a prorrogação do início da vigência da taxação.

Questionado pela reportagem se o preço do Big Mac, tradicional sanduíche do McDonald’s, ficará mais caro, ele foi categórico: “Nos Estados Unidos, com certeza”, disse Perosa.