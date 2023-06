Syngenta Group tenta listagem na bolsa de valores da China

O Syngenta Group Limited, empresa do setor tecnologia agrícola, foi aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, em 16 de junho, para realizar uma oferta de 65 bilhões de yuans chineses, tornando-se o maior IPO em termos de captação de recursos desde o IPO do Agricultural Bank of China em 2010. Com base nesse cálculo, o valor de mercado da Syngenta será estimado em 325 bilhões de yuans chineses após a abertura de capital.

O Syngenta Group é atualmente um líder global em inovação tecnológica agrícola, composta principalmente pela Syngenta da Suíça, a ADAMA e a Sinochem do Grupo ChemChina. Atualmente, a Syngenta opera em todo o mundo, com negócios que abrangem pesticidas, fertilizantes, sementes e outros setores. Ela ocupa a primeira posição mundial na indústria de proteção de plantas e a terceira posição na indústria de sementes, com uma receita total de 224,8 bilhões de yuans em 2022.

A motivação por trás dessa aquisição está na preocupação das autoridades chinesas com a “segurança agrícola”. A China, como um grande país agrícola, ocupa o segundo lugar no mercado global de sementes agrícolas, logo após os Estados Unidos, mas está relativamente atrasada em termos de tecnologia agrícola. No entanto, a China também é um país com uma grande população, e as questões agrícolas estão diretamente relacionadas à segurança alimentar. Por isso, o governo chinês dá uma atenção especial ao desenvolvimento agrícola, e quase todos os primeiros documentos emitidos anualmente pelo governo chinês são focados em questões rurais e agrícolas.

O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de proteger as terras cultiváveis, assim como a proteção dos pandas gigantes. A China está implementando e aplicando o sistema de proteção de terras cultiváveis mais rigoroso do mundo, exigindo a estrita delimitação e proteção de 1,8 bilhão de mu de terras cultiváveis (cerca de um oitavo da área terrestre da China). Em 2016, o “Documento nº 1” emitido pelo governo central da China propôs “utilizar de forma coordenada os mercados internacionais e domésticos, além de dois tipos de recursos, para melhorar a competitividade agrícola da China e garantir o direito de participar da competição do mercado internacional”. Nesse contexto, muitos especialistas do setor acreditam que a aquisição da Syngenta tem um “significado estratégico” para a China.

ChemChina e Syngenta

Até cerca de 2015, o mercado global de produtos químicos agrícolas e sementes era dominado por seis empresas multinacionais: Syngenta, Monsanto, Bayer, Dow, DuPont e BASF. Mais tarde, devido à desaceleração do mercado agrícola global, ocorreram grandes fusões e aquisições, como a fusão da Dow e DuPont, e a aquisição da Monsanto pela Bayer. Nesse contexto, a China também estava ansiosa para adquirir empresas para aumentar sua participação de mercado.

A China National Chemical Corporation (ChemChina), uma empresa estatal chinesa (que foi incorporada ao Grupo Sinochem em 2021), tem mantido um relacionamento próximo com a Syngenta desde 2009 e buscava oportunidades de cooperação. Após mais de sete meses de negociações e discussões difíceis, a ChemChina chegou a um acordo de aquisição com a Syngenta, superando a oferta da Monsanto, outra gigante do setor químico agrícola, e passando por rigorosas aprovações de governos de vários países, incluindo o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos (CFIUS) e órgãos antitruste de 20 países e regiões, como os Estados Unidos e a União Europeia.

Segundo relatos, a ChemChina vem buscando oportunidades de cooperação com a Syngenta desde 2009. Após mais de sete meses de negociações e discussões árduas, as duas empresas chegaram a um consenso em termos de sinergia estratégica, criação de valor, segurança da transação, rapidez e, especialmente, compatibilidade cultural. Durante o processo de aquisição, a Syngenta rejeitou várias vezes a oferta da Monsanto e, finalmente, a ChemChina fez uma oferta que não excedia a de outros licitantes, chegando a um acordo de negociação.

Em 3 de fevereiro de 2016, a ChemChina anunciou a aquisição da Syngenta por US$ 43 bilhões, utilizando recursos próprios e atraindo outras instituições financeiras e um consórcio internacional de bancos para empréstimos comerciais e empréstimos sindicalizados, obtendo 94,7% das ações da Syngenta e levando a empresa a ser retirada da bolsa de valores. Essa aquisição foi a maior fusão e aquisição no exterior já realizada por uma empresa chinesa na época, e a ChemChina passou a fazer parte do primeiro escalão mundial no setor de produtos químicos agrícolas.

O caminho para a abertura de capital da Syngenta na China também não foi fácil. Em 13 de maio de 2021, a Syngenta assinou acordos de orientação para abrir o capital com três das maiores corretoras da China: China International Capital Corporation (CICC), BOC International Holdings (BOCI) e CITIC Securities. Planejava-se que a empresa fosse listada na Science and Technology Innovation Board, conhecida como o “Nasdaq da China”. Após três rodadas de consultas antes da oferta pública e um ano de espera, o processo de listagem da Syngenta foi interrompido pela Bolsa de Valores de Xangai. Especialistas do setor acreditam que isso ocorreu porque a Syngenta, como uma empresa já consolidada, não se encaixava na estratégia da Science and Technology Innovation Board de cultivar e incubar empresas de inovação tecnológica.

Em 18 de maio, a Syngenta Group divulgou um comunicado afirmando que, como uma empresa líder global em tecnologia agrícola, a Syngenta é mais adequada para ser listada no principal conselho da Bolsa de Valores de Xangai, sob o novo sistema de registro abrangente. Essa decisão ajudará a empresa a acessar investidores mais diversificados e será benéfica para o valor a longo prazo da empresa. Portanto, o Syngenta Group decidiu retirar sua solicitação de listagem no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica (Science and Technology Innovation Board) da Bolsa de Valores de Xangai e apresentou uma solicitação de listagem no principal conselho da Bolsa de Valores de Xangai.

Em resposta, a Bolsa de Valores de Xangai afirmou: “Respeitamos plenamente a escolha independente das empresas em relação à plataforma de listagem e apoiamos a listagem de grandes empresas de tecnologia agrícola. Após a apresentação da solicitação de listagem no principal conselho da Bolsa de Valores de Xangai pela Syngenta Group, com base no trabalho de auditoria prévia realizado, avançaremos de forma estável e ordenada com os procedimentos relacionados.”

