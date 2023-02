SuperAgro 2023: evento da EXAME está com inscrições abertas

Amplas discussões permeiam o agronegócio brasileiro, seja pela perspectiva do mercado externo seja pelo comportamento do consumidor nacional. Segundo o IBGE, a safra 2023/2024 deve ser 14,7% maior em relação a 2022, impulsionando novamente um recorde na produção de grãos. A maior produtividade brasileira também é acompanhada por assuntos como agricultura de baixo carbono, financiamento e crédito, agtechs e clima. Para discutir os rumos do agronegócio em diferentes aspectos, a EXAME realiza a 3ª edição SuperAgro.

O SuperAgro trará talk shows, palestras e interação no dia 18 de abril em um formato híbrido, com a venda de ingressos aberta para presencial e online. Os painéis acontecem das 9hrs às 17h. Para se inscrever, é só clicar aqui.

SuperAgro: evento da Exame traz especialistas, autoridades e líderes de empresas ligadas ao Agro para debater os rumos do segmento; garanta sua vaga aqui

Confira alguns destaques da programação o do SuperAgro 2023 abaixo:

A visão e os planos do novo governo federal para o agronegócio brasileiro em 2023

A voz e os planos dos novos governadores e os impactos para os produtores e o mercado

Os caminhos e os efeitos para a produção agropecuária sustentável

Agtechs e conectividade: Cenários e casos da digitalização do agronegócio brasileiro

Veja como foi o SuperAgro 2022

Em sete painéis, transmitidos ao vivo pelo YouTube durante mais de seis horas, foram discutidos temas como o impacto da geopolítica na produção brasileira, novos modelos de negócio, a transformação do campo com a tecnologia 5G, os desafios de logística, além do espaço cada vez maior das mulheres dentro do agronegócio.

A programação contou com 26 speakers nacionais e internacionais, que atraíram a atenção do público e mais de 385 mil visualizações totais.

