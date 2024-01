StoneX reduz estimativas da soja e aponta recuo na área do milho segunda safra em 2023/2024

A StoneX cortou sua estimativa de produção de soja para o Brasil no ciclo 2023/2024 para 152,8 milhões de toneladas, em sua revisão de janeiro, queda de 5,6% frente ao divulgado no começo de dezembro. Se confirmado, esse volume não configurará um recorde, ficando abaixo da safra passada.

A falta de chuvas em grande parte da região produtora brasileira nos últimos meses tem afetado o potencial produtivo das lavouras. Em dezembro, ainda se registrou irregularidade de precipitações, principalmente na primeira quinzena do mês, em várias regiões do Mato Grosso, sudoeste goiano e áreas da Bahia.

"Com isso, as perdas esperadas acabaram sendo potencializadas. De qualquer forma, o real tamanho da safra só será conhecido com o avanço da colheita", pondera a StoneX em documento divulgado nesta terça-feira, 2.

Milho 1ª safra e 2ª safra

A estimativa de produção de milho primeira safra no calendário 2023/2024 deve ser de 25,81 milhões de toneladas, de acordo com a consultoria, indicando recuo de 2,4% em comparação com o número divulgado em dezembro de 2023.

A principal razão do corte foi a revisão para baixo nas estimativas de produtividade nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. "Boa parte da regiões Norte e Nordeste apresentou chuvas muito irregulares e, por mais que algumas regiões tenham apresentado melhora nas condições,

parcela relevante das lavouras enfrentou condições climáticas desfavoráveis", afirma a StoneX.

Já para a segunda safra, período mais relevante para a cultura do milho, a estimativa de produção da safra é de 96,56 milhões de toneladas, queda de 0,8% no comparativo mensal. Em razão do

expressivo atraso observado no plantio da safra de soja, há uma maior chance de que uma maior parcela da safra de inverno seja semeada fora da janela ideal, o que tornaria sua produção mais arriscada.

"Com isso, verificou-se uma queda na intenção de plantio da safrinha na região". A área nacional está estimada em 17,3 milhões de hectares, ante os 17,5 milhões de hectares no relatório anterior da consultoria.