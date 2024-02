Startup americana usa sementes de abacate para produzir bebida funcional

Com 11 bilhões de quilos de abacate consumidos anualmente no mundo, imagine quantos caroços da fruta são jogados fora. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, uma jovem empreendedora se deu conta do imenso desperdício e resolveu fazer disso um negócio.

Sheetal Bahirat, cientista de alimentos, foi estudar melhor o material e descobriu que o que vai parar no lixo é um verdadeiro tesouro nutricional: a maior parte dos antioxidantes de um abacate estão escondidos na semente.

Daí nasceu a startup Hidden Gems, uma empresa de bebidas que usa ciência e criatividade para combater o desperdício de alimentos, cujo carro-chefe é a Reveal, a primeira e única bebida rica em antioxidantes do mundo feita a partir de sementes de abacate recicladas.

Ela tem três vezes mais antioxidantes do que o chá verde, zero adição de açúcar e menos de 15 calorias por garrafa de 355 ml. E, principalmente, proporciona benefícios surpreendentes ao organismo: protege o intestino, ajuda na digestão, estimula o sistema imunológico, previne o inchaço, combate os radicais livres, promove a saúde do coração e ainda deixa a pele mais saudável.

“Algo antes considerado lixo pode ser um produto valioso. Em vez de criar toxinas no aterro, pode ter valor para as pessoas que o consomem, para a economia e para o ambiente”, declarou Bahirat, fundadora e CEO da empresa.

Apenas cinco ingredientes naturais

O sabor da bebida funcional é uma mescla de chá gelado e kombucha, nem muito azedo nem muito doce. Leve e refrescante, o Reveal traz três opções de sabor: hortelã com rosa, manga com gengibre e grapefruit com lavanda.

Na composição, apenas cinco ingredientes simples: extrato de semente de abacate, vinagre de maçã orgânico, extrato de fruta de monge (nativa do sul da China, é um adoçante natural sem calorias), sabores naturais e ácido málico orgânico (componente extraído da maçã).

“Nunca colocaríamos nada em nossas bebidas que não daríamos às nossas famílias e, depois de 200 iterações de receitas, estes são os cinco ingredientes que o consumidor encontra em cada garrafa. Nada mais, nada menos”, comenta.

Projeto nasceu na universidade

Foram quase três anos de estudos e experimentos até o produto ser lançado no mercado. A trajetória começou no laboratório de alimentos da Universidade de Drexel, quando Sheetal Bahirat fazia seu mestrado em Artes e Ciências Culinárias e um dia foi encarregada de fazer uma grande quantidade de guacamole.

“Depois de descascar e tirar o caroço de uma caixa inteira de abacates para preparar o prato, acabei com uma tigela pequena de guacamole e outra enorme de cascas e sementes”, conta. Ao descobrir que elas eram cheias de antioxidantes e simplesmente jogadas fora, ela sabia que tinha uma ideia com potencial ali.

Bebida da Reveal sabor manga com gengibre

A primeira leva de coisas que fez com a semente incluiu máscara facial, esfoliante facial, condicionador de cabelo e um chá de folhas soltas de abacate. Das preparações feitas, o chá foi o que mais lhe interessou, e a partir dele tudo evoluiu.

Bahirat concluiu sua tese de mestrado, que foi sobre a semente de abacate, convenceu os restaurantes locais a guardarem os caroços para prosseguir com os estudos e se juntou a Zuri Masud, cientista culinária que tinha ideais semelhantes aos seus quanto ao desperdício de alimentos.

As duas então fundaram a Hidden Gems e, após a startup ser incubada no Baiada Institute for Entrepreneurship da Drexel, aprenderam a escalar o negócio. Depois de testes com mais de 700 clientes, em 2020 finalmente o produto foi lançado.

Reduzir, reutilizar, reciclar

Pela inovação e os impactos positivos no meio ambiente, a Reveal foi indicada a diversos prêmios e, no ano passado, venceu como Melhor Produto Sustentável de 2022 no Shelfie Awards, que reconhece marcas emergentes de bens de consumo.

“Nossa esperança é reduzir o desperdício alimentar, continuar a criar e apoiar sistemas sustentáveis ​​para uma vida sustentável e inspirar todos a descobrir as joias escondidas no mundo que nos rodeia”, diz a empreendedora.

O destaque no mercado é justificado. Além do produto pioneiro, a preocupação com aplicar os três R da sustentabilidade (reduzir, reutilizar, reciclar) está em todos os demais processos envolvidos.

As embalagens, por exemplo, são de vidro transparente, podendo ser recicladas infinitamente, sem perda de qualidade ou pureza. “Nosso produto e processo são certificados para reciclagem, garantindo que todos os nossos números de impacto sejam verificados por terceiros”, informa a CEO da startup.

Há também o mínimo de resíduo ao fim da produção: assim que termina a fermentação, é feita a compostagem das sementes, assegurando que elas retornem à natureza.

“Estamos focados em utilizar nossos recursos da melhor maneira para realmente promover um sistema de upcycling. Queremos capturar cada gota de valor antes de declararmos que algo não é mais útil”, afirma Bahirat.