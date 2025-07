Sheik do Catar em Indaiatuba: por que cavalos e setor de R$ 30 bilhões atraíram 'príncipe' ao Brasil

Embora seja a primeira vez que um membro da família reinante do Catar visite Indaiatuba, não é a primeira vez que a cidade paulista, com cerca de 256 mil habitantes, recebe um evento desse porte.

O município é reconhecido como referência na criação e no treinamento de cavalos, especialmente da raça árabe.

Além disso, Indaiatuba sedia eventos importantes, como a Exposição Nacional do Cavalo Árabe, considerada a maior da América Latina. O Haras Vila dos Pinheiros, localizado na cidade, é mundialmente reconhecido na criação de cavalos árabes.

"A escolha de Indaiatuba reflete exatamente isso — uma cidade com tradição no setor, infraestrutura de qualidade e uma comunidade apaixonada e preparada para receber um evento desta magnitude", afirma Al Thani.

A cidade também se destaca no treinamento de cavalos de polo, com um trabalho focado na preparação genética dos animais. A Exposição Nacional do Cavalo Árabe, realizada anualmente em Indaiatuba, atrai criadores e entusiastas de diversas partes do mundo.

Em 2024, a exposição movimentou R$ 19 milhões em negócios. Só com a venda de animais, óvulos e embriões, foram mais de R$ 12 milhões, segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA).

Nesta edição do Global Champions Arabians Tour, o prêmio total será de US$ 270 mil, distribuídos em seis categorias.

O primeiro lugar de cada categoria recebe US$ 10.000, o segundo US$ 8.000, o terceiro US$ 7.000, o quarto US$ 5.000, o quinto US$ 4.000, o sexto US$ 3.000, e do sétimo ao décimo, US$ 2.000 cada.

Ainda haverá a premiação geral das Américas, com os vencedores do Brasil, Estados Unidos e Canadá. A final das Américas ocorrerá em Las Vegas, em setembro. Além disso, será concedido um bônus de US$ 50 mil ao cavalo com a melhor pontuação no ranking geral das Américas.

Com a edição brasileira, Al Thani espera contribuir para o posicionamento definitivo do Brasil no mapa internacional do cavalo árabe.

"Minhas expectativas são altas. Tenho certeza de que será uma etapa memorável, tanto pelo nível técnico da competição quanto pela energia única que só o Brasil pode oferecer", afirma.