Setor portuário entra em greve contra mudanças na lei do setor

Os portos brasileiros têm registrado atrasos, impactando os embarques de café do Brasil. Somente em setembro, 69% dos navios, ou 190 de um total de 277 embarcações, tiveram suas escalas alteradas ou sofreram atrasos para exportar café nos principais portos do país, segundo o Boletim Detention Zero (DTZ), elaborado pela startup ElloX Digital em parceria com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

O maior tempo de espera foi registrado no Porto de Santos (SP), com 38 dias entre a abertura do primeiro e do último prazo de embarque. Além disso, o porto, principal terminal de escoamento dos cafés brasileiros para o exterior, apresentou um índice de 84% de atraso em porta-contêineres em setembro, afetando 108 das 129 embarcações.