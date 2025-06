Sem novos casos em granjas comerciais, Brasil vai se declarar livre de gripe aviária amanhã

Após a suspensão dos embarques de carnes de frango e subprodutos de aves a mais de 60 mercados, o Brasil deve se declarar livre da gripe aviária, nesta quarta-feira, 17.

Segundo o Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), a medida será tomada, porque serão completados 28 dias, desde a desinfecção de uma propriedade de Montenegro (RS), onde foi registrado o primeiro caso da doença em uma granja comercial no país.

O anúncio será feito pelo governo brasileiro à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). O ciclo de incubação do vírus dura 28 dias. Se, dentro desse prazo, não surgir mais nenhum caso, o Brasil volta a ser livre da gripe aviária em aves criadas para fins comerciais.

De acordo com o Mapa, amanhã sairá uma declaração oficial a respeito do assunto. A data de 18 de junho era esperada pela pasta, pois permitirá que o Brasil peça aos parceiros o fim do embargo total ou parcial ao frango brasileiro.

A partir do momento em que o foco foi confirmado em Montenegro, parceiros comerciais importantes para o Brasil, como China e União Europeia, suspenderam as compras de todos os estados brasileiros. Países como Angola, Arábia Saudita e México pararam de importar os produtos do Rio Grande do Sul, enquanto Emirados Árabes, Jordânia, Catar e Japão restringiram o embargo à carne produzida no município gaúcho.

A suspensão das compras de frango do Brasil se refletiu na balança comercial de maio. Por causa do registro de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, as exportações caíram 12,9% em valor e 14,4% em volume.

Outras seis suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais foram investigados e descartados pelo Mapa. Foram confirmados focos da doença em aves silvestres ou domésticas em vários estados brasileiros, mas o resultado não interfere nos negócios.