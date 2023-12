Sem assunto na ceia de Natal? O açúcar pode te salvar

O Brasil não é apenas o maior produtor de açúcar do mundo, mas também o maior exportador de açúcar. Com uma produção de açúcar que deverá ultrapassar os 41 milhões de toneladas nesta temporada , o consumo é por volta de 10 milhões de toneladas. Isto deixa um excedente de quase 30 milhões de toneladas de açúcar para exportação.

Esta é uma distinção importante a fazer, especialmente porque o segundo maior produtor é a Índia, que não exportará tão cedo.

Então, para onde o Brasil exporta açúcar? Leia abaixo e tenha outro assunto para conversar durante a ceia de Natal.

Destinos Inusitados em 2023

O Brasil já exportou açúcar bruto para a Arábia Saudita antes, em média 1 milhão de toneladas. Porém, em 2023 o volume aumentou 44%. A Arábia Saudita geralmente compra açúcar do Brasil e da Índia. Como a Índia sofreu com uma quebra na última safra, o Brasil tornou-se a origem principal.

O mesmo pode ser dito do Iraque, que teve um volume de açúcar brasileiro de quase 1 milhão de toneladas – um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Os Estados Unidos importaram mais de três vezes o volume usual, atingindo impressionantes 700 kmt de importações. Embora seja um açúcar com tarifas elevadas (o que significa que paga US$ 360/tonelada, ou 16,33 c/lb ), o mercado interno (No.16) ficou alto o suficiente para permitir que compradores norte-americanos pagassem pelas tarifas altas e ainda mantivessem margens positivas.

Um destino bastante inusitado foi o México , que importou pela primeira vez açúcar bruto, 160kmt. O El Niño trouxe seca, impactando significativamente os canaviais e resultando em baixas produtividades agrícolas.

7 Principais Destinos do Açúcar Bruto Brasileiro

Desde 2020, a China é o principal destino do açúcar bruto brasileiro. Embora as margens spot das refinarias tenham sido negativas ao longo do ano , o sistema de Licenças Automáticas de Importação (AIL) acabou obrigando as refinarias a comprarem mesmo com prejuízo.

Em segundo lugar, vimos a Índia como principal destino do açúcar brasileiro. Esta é a primeira vez desde 2020 e resultado de uma safra menor para o segundo maior país produtor do mundo.

E sem surpresa, a Nigéria vem em terceiro lugar. A Nigéria é um país praticamente sem produção de açúcar e altamente dependente do açúcar bruto importado do Brasil, que é processado em suas refinarias. O país importa cerca de 2 milhões de toneladas por ano, todas destinadas ao consumo interno.

Os Principais Destinos para o Açúcar Branco Brasileiro

Ao contrário das exportações de açúcar bruto, onde alguns destinos são dominantes em volume, as exportações de açúcar branco são mais dispersas. A Costa Ocidental e Oriental de África são destinos chave para este fluxo. Por exemplo, o principal destino do açúcar branco em 2023 foi a Mauritânia com 250 kmt, mas representa apenas 7% do total das exportações de açúcar branco do Brasil. O mesmo aconteceu com o segundo colocado deste ano, que foi o Senegal.

Os nove principais destinos das exportações brasileiras de açúcar branco respondem por 50% do volume. Os outros 50% são distribuídos por volta de 96 países, com volumes que variam de 200 mil toneladas a apenas 10 toneladas.

Destes nove, o país que registou o aumento anual mais significativo foi o Djibuti, importando 192 kmt – 8 vezes o volume habitual. Uma das razões é que o país normalmente compra açúcar branco da Índia, mas teve que encontrar outra origem devido à disponibilidade reduzida no país. Outro dado interessante é que embora o país não produza açúcar , exporta cerca de 400kmt a cada temporada. O país serve como porta de entrada para abastecer a parte oriental da África.

Conclusão… O Brasil é o principal fornecedor de açúcar do mundo, qualquer interrupção causada pela logística pode ter um impacto significativo no sentimento do mercado. Isto é ainda mais verdadeiro agora que a Índia não exporta; como visto acima, a maioria dos destinos tiveram aumento do fluxo brasileiro.

Como temos enfatizado em nossa visão de longo prazo, qualquer evento climático adverso ou o compromisso com o programa de etanol na Índia, tornarão o mundo cada vez mais dependente do açúcar brasileiro. Os preços precisam permanecer em um nível que incentive a produção, mas também que a capacidade de exportação do açúcar seja ampliada.