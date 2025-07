Produtos não cultivados nos EUA como manga e café podem ter tarifa zero, diz secretário de Trump

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira, 29, que produtos não produzidos internamente pelos EUA podem entrar no país com tarifa zero.

“Produtos como manga e café, que não são cultivados nos Estados Unidos, poderiam entrar com tarifa zero”, disse Lutnick em entrevista à CNBC Internacional, sem citar o Brasil.

O mercado norte-americano representa 30% das exportações de café do Brasil, enquanto o suco de laranja enviado aos EUA responde por 42% das vendas brasileiras.

Em 2024, as exportações de frutas brasileiras para os EUA somaram US$ 148 milhões, com a manga sendo o principal item da cesta, com 36 mil toneladas exportadas e uma receita de US$ 45,8 milhões, correspondendo a 14% dos embarques brasileiros, segundo dados da Associação Brasileira de Frutas (Abrafrutas).

Entre os produtos com maior dependência do mercado americano, destacam-se a manga, uva e frutas processadas, como o açaí. Juntos, esses três itens representam 90% das exportações brasileiras para os EUA, segundo a entidade.

Para 2025, a previsão é de que o Brasil exporte 48 mil toneladas de manga. Além dessa fruta, o Brasil também exporta uvas, melancia, melão e outras.

Senadores nos EUA

Como mostrou a EXAME, isenções para o café, suco de laranja, manga e produtos industriais foram debatidas nas conversas de senadores do Brasil durante a viagem aos Estados Unidos, para tentar levar o governo de Donald Trump a rever as tarifas de 50% contra produtos brasileiros, previstas para entrar em vigor na sexta-feira, 1º.

Segundo pessoas que acompanharam as conversas nesta segunda-feira, 28, a senadora Tereza Cristina (PP), representando a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), e outros parlamentares pediram que o café brasileiro, o suco de laranja e a manga devem ser excluídos da nova taxa.

Apesar de uma boa recepção do setor empresarial norte-americano, a percepção entre os participantes da missão brasileira nos EUA é de que Trump não deverá adiar a medida. Assim, o grupo busca defender isenções pontuais por produtos.