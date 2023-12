Seca em Minas Gerais prejudica 326 mil produtores e reduz área de grãos

No começo do ano, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) lançava um documento instruindo pecuaristas a lidar com a seca no pasto. Em junho, alguns municípios do estado já começavam a declarar estado de calamidade por conta da estiagem. Agora, em dezembro, os prejuízos pela falta de chuva foram enumerados e chegou-se a conclusão de que, pelo menos, 326 mil produtores foram prejudicados.

A severa estiagem que atinge as regiões Norte, Noroeste e Nordeste de Minas Gerais foi avaliada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) em 241 municípios, no período de outubro a dezembro deste ano. A área de grãos perdida soma 92 mil hectares, principalmente de milho, feijão e soja.

Leia também: Plantio de soja da safra 2023/24 atinge 94,6% da área, diz Conab

Segundo a Emater-MG, a estimativa é que 91,3% das lavouras deixaram de ser irrigadas e que 71% do que já foi semeado deverão ser replantados, caso haja chuva suficiente nas próximas semanas. O abastecimento de água está comprometido em 78,4% das propriedades rurais, prejudicando o consumo de pessoas e dos rebanhos.



Na pecuária, o levantamento da Emater-MG aponta que em 56,4% das propriedades, o estoque para alimentar o gado está esgotado e 27,8% têm quantidade suficiente somente para os próximos 15 dias. Apenas 15,8% das propriedades pesquisadas possuem alimentação suficiente para o gado para o período de 30 dias.

Leia também: El Niño afeta safra de trigo no Sul e dá espaço para mercado da Austrália e Canadá

Os números mostram ainda que a produção de alimento para os animais em 2024 está comprometida em 95,9% das propriedades. Além disso, a oferta de pastagem para o rebanho no próximo ano é insuficiente para atender às necessidades dos animais em 85,9% dos estabelecimentos.