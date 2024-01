Renda da cadeia de soja e biodiesel pode recuar 5% em 2023, aponta Cepea

O comportamento desfavorável dos preços da soja em 2023, abaixo das cotações positivas nos três anos anteriores, impactou a renda real da cadeia produtiva da commodity. Isso significa que a renda do setor, após o ajuste da inflação, recuou 5,12% em comparação frente a 2022, segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP) em conjunto com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

O cálculo incorpora informações do terceiro trimestre de 2023 e inclui as etapas da lavoura, esmagamento para óleo e farelo, rações, biodiesel e serviços.

O recuo da renda real se explica também pelo valor exportado de US$ 15,9 bilhões, que reduziu em comparação aos US$ 26,8 bilhões gerados no segundo trimestre de 2023. Já na comparação com o trimestre equivalente de 2022, houve aumento de 6,35% no valor exportado pela cadeia.

Ao considerar todos os segmentos, a nova estimativa do Cepea aponta que o Produto Interno Bruto da soja e do biodiesel em 2023 pode avançar 20,89%.

Diante disso, o PIB está estimado em R$ 637 bilhões, representando 24,3% do PIB do agronegócio e 5,9% do PIB brasileiro. Houve melhora de 0,06 pontos percentuais frente ao relatório anterior do Cepea, o que se deve ao bom resultado do PIB do biodiesel no terceiro trimestre, contribuindo para ele avance 16,68% em 2023.

População ocupada

A população ocupada na cadeia da soja no terceiro trimestre de 2023 foi de 2,27 milhões de pessoas, 11% acima do mesmo período de 2022, de acordo com o levantamento Cepea/Abiove.

Os dados ainda indicam que a agroindústria manteve destaque na geração de empregos, com aumento de 13,5% entre os terceiros trimestres de 2022 e de 2023, sobretudo nos segmentos de esmagamento, rações e biodiesel.

Por outro lado, as ocupações dentro da porteira, principalmente no processo produtivo na lavoura, apresentou recuo de 5,13% em relação ao ano anterior, reflexo da maior utilização de mecanização no campo.