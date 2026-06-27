Reforma Tributária: exigência de CNPJ para prestadores e produtores rurais tem novo prazo

A obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para autônomos, prestadores de serviços e produtores rurais foi adiada para 1º de janeiro de 2027. A medida foi anunciada na sexta-feira, 26, pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS).

A mudança faz parte do processo de implementação da Reforma Tributária sobre o consumo e altera o cronograma inicial, que previa a exigência a partir de 1º de julho. Segundo a decisão, o prazo adicional será utilizado para adaptação dos contribuintes e desenvolvimento de um sistema simplificado de cadastro.

A nova regra não estabelece que toda pessoa física deverá abrir CNPJ. A exigência se aplica apenas a determinados perfis de contribuintes que exercem atividades econômicas específicas e precisam emitir documentos fiscais dentro do novo sistema tributário.

Reforma Tributária e impactos no CNPJ para autônomos

A Reforma Tributária criou dois novos tributos sobre o consumo: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por estados e municípios. Dentro desse modelo, será necessário padronizar a identificação de contribuintes e integrar sistemas de fiscalização.

Na prática, autônomos e prestadores de serviços com faturamento acima de R$ 40,5 mil por ano poderão precisar de identificação fiscal específica para emissão de notas e documentos fiscais. O objetivo é reduzir burocracias e aumentar a integração digital entre os sistemas.

Nanoempreendedor e limites de faturamento

A reforma também criou a figura do nanoempreendedor, voltada a trabalhadores com menor renda. Pessoas físicas com faturamento anual de até R$ 40,5 mil ficam fora da cobrança do IBS e da CBS e não precisam de CNPJ para essa finalidade.

Apesar disso, há expectativa de que fornecedores sem CNPJ possam enfrentar restrições comerciais, já que empresas contratantes podem priorizar prestadores com emissão de nota fiscal para garantir créditos tributários na cadeia produtiva.

Produtores rurais e regras específicas do CNPJ

No caso dos produtores rurais, o CNPJ será obrigatório para aqueles com faturamento anual superior a R$ 3,6 milhões. Para os que estão abaixo desse limite, as regras ainda estão em fase de detalhamento.

Novo sistema de inscrição no CNPJ

A Receita Federal informou que está desenvolvendo um modelo simplificado de inscrição no CNPJ, inspirado no sistema do Microempreendedor Individual (MEI). A proposta inclui cadastro digital, menos burocracia, processo mais rápido e integração com sistemas de emissão fiscal eletrônica.

O sistema deve ser disponibilizado em novembro de 2026, antes da entrada em vigor da obrigatoriedade.

Principais datas do CNPJ na Reforma Tributária

Novembro de 2026: previsão de lançamento do sistema simplificado de inscrição

previsão de lançamento do sistema simplificado de inscrição 1º de janeiro de 2027: início da obrigatoriedade do CNPJ para os casos previstos em lei

A Receita Federal e o CGIBS informaram ainda que será aberto um ambiente de testes antes da implementação definitiva, além da publicação de manuais técnicos e orientações aos contribuintes.