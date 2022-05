Raízen obtém reconhecimento internacional em sustentabildade

A Raízen, uma das principais empresas de energia do país, acaba de receber reconhecimento da Sustainable Agriculture Initiative (SAI), organização sem fins lucrativos voltada à promoção de padrões agrícolas sustentáveis. O aval da entidade foi obtido por meio de um programa da Raízen fcado em fornecedores de cana-de-açúcar – o projeto é conduzido em parceria com as ONGs Imaflora e Solidaridad.

Criada em 2014, a iniciativa estimula o aperfeiçoamento do cultivo, sustentabilidade e gestão das propriedades rurais. Atualmente, mais de 2 mil produtores participam do programa – eles contam com assistência gratuita da Raízen em relação a práticas ESG. O objetivo é aumentar a produtividade com a utilização racional de recursos ambientais.

No ano passado, a empresa deu início a um processo de análise e adequação de requisitos para obter o reconhecimento da SAI. “O reconhecimento de agentes externos é uma excelente forma de reforçar boas práticas já adotadas nas operações dos parceiros e dar visibilidade ao impacto positivo gerado no campo por ações de sustentabilidade”, diz Ricardo Berni, diretor de Negócios Agrícolas da Raízen.

A empresa deve obter um Ebtida na faixa de 10,4 bilhões de reais a 11,2 bilhões de reais na safra de cana do período 2021/2022, segundo a companhia. Trata-se de uma projeção cerca de 4% superior àquela desenhada em novembro do ano passado.

LEIA MAIS:

Notícias exclusivas de agro e o que movimenta o mercado

Você já conhece a newsletter semanal EXAME Agro? Você assina e recebe na sua caixa de e-mail as principais notícias sobre o agronegócio, assim como reportagens especiais sobre os desafios do setor e histórias dos empreendedores que fazem a diferença no campo.

Toda sexta-feira, você também tem acesso a notícias exclusivas, o que move o mercado e artigos de especialistas.