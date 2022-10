Raizen economiza 2 bilhões de litros de água e bate recorde de redução de consumo

A Raízen acaba de divulgar os resultados do programa de redução do consumo de água, parte da estratégia ESG. No período entre abril e agosto, foram economizados 2 bilhões de litros de água, o equivalente ao volume de 1.058 piscinas olímpicas, segundo a empresa. A marca representa um recorde. A expetativa é terminar o ano com uma redução de pelo menos 2,5 bilhões de litros de água, diante de 1,8 bilhão na safra anterior.

“O número recorde dos últimos meses contempla, pela primeira vez, os 31 parques de bioenergia da Raízen em operação, incluindo oito usinas que eram da Biosev”, diz José Orlando, gerente de qualidade da Raízen. A empres, maior produtora de açúcar e etanol do país, finalizou a integração da Biosev, companhia do setor sucroalcooleiro, em abril. A aquisição foi fechada por 3,6 bilhões de reais.

Desde 2011, a Raízen investiu cerca de 60 milhões de reais em projetos voltados à diminuição da captação e consumo de água. A meta é reduzir a captação em 15% até 2030. Nos últimos seis anos, foram economizados 12,3 bilhões de litros de água, segundo a empresa.

“Temos investido continuamente em fechamento de circuitos hidráulicos por meio da instalação de torres de resfriamento para aproveitamento da água que provém da própria cana-de-açúcar”, afirma Orlando. Além disso, a empresa utiliza medidos de vazão e sensores de campo para medir o consumo de água em tempo real e realizar ajustes caso necessário.

