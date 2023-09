Qual a importância das mulheres nas propriedades rurais no Norte e Nordeste?

Atrair jovens para as atividades do campo, conscientizar colaboradores sobre práticas sustentáveis e considerar o impacto socioambiental durante as decisões da gestão agrícola. Estes são três exemplos do papel da mulher na administração das propriedades rurais, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, segundo as convidadas do novo videocast da EXAME Agro.

Helene Menu, gerente do projeto Florestas de Valores do Imaflora, e Sergina Dantas, analista do Sebrae para o Rio Grande do Norte, destacam projetos bem-sucedidos que envolvem as mulheres na agricultura, como a agregação de valor aos produtos provenientes da bioeconomia e a formação de coletivos, como cooperativas de produtores na Amazônia.

No Norte e Nordeste do país, negócios liderados por empreendedoras rurais mostram que agricultura e bioeconomia podem convergir a partir de uma gestão baseada no conceito ESG. De acordo com as entrevistadas, a preocupação com o pilar social ganha um tratamento diferenciado quando há uma mulher na liderança, seja nas grandes fazendas ou na agricultura familiar.

Assista à entrevista na íntegra a seguir:

Prêmio Mulheres do Agro

Com o objetivo de incentivar a presença das mulheres no agronegócio, seja na ciência ou no campo, a 6ª edição do Prêmio Mulheres do Agro está em busca de histórias que mostrem a protagonismo feminino no setor. Idealizado pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), a premiação busca reconhecer produtoras rurais que realizem uma gestão sustentável, com foco nos pilares ESG.

Realizado desde 2018, o troféu já foi concedido a 45 mulheres que estão à frente de propriedades de pequeno, médio e grande porte. Para a edição de 2023, o projeto passa a contar com o apoio de cinco entidades parceiras: Embrapa, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas (Andav), Faculdade de Tecnologia (Fatec) Pompeia, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia.

Para conhecer mais, acesse o site premiomulheresdogro.com.br. A premiação acontece durante Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, realizado em São Paulo, nos dias 25 e 26 de outubro.