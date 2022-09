Produção de café deve se recuperar e atingir mais de 50 milhões de sacas

Depois de um período difícil, em que a safra foi afetada por secas prolongadas e geadas, a produção de café começa a dar sinais de recuperação. Em agosto, o país exportou 2,8 milhões de sacas de café, 10% a mais do que em julho, de acordo com o Rabobank -- em 2021, houve uma redução de 26% na colheita, segundo o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café).

A expectativa é que neste mês a taxa de produção por tonelada métrica de fertilizante seja de 3,2 sacas por tonelada, em um incremento de 1,9% em relação a agosto, segundo um estudo inédito do Rabobank. “Os preços dos fertilizantes, no entanto, devem se manter voláteis devido às incertezas a respeito do gás natural”, diz Guilherme Morya, analista do Rabobank.

Este ano, os produtores rurais pagaram cerca de 160% a mais, em comparação a 2021, pelos fertilizantes importados, segundo a Confederação Nacional de Agricultura (CNA). A alta dos preços se deve principalmente à guerra na Ucrânia e sanções à Rússia, que lidera a produção mundial do insumo. Em 2021, Moscou exportou mais de 12,5 bilhões de dólares em 2021, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Nesta safra, o clima está favorecendo a colheita de café no Brasil. A ausência de chuvas prolongadas tem sido benéfica para a lavoura – pancadas esparsas causaram uma floração bem-vinda na região da Alta Mogiana, em São Paulo, e no sul de Minas, de acordo com o Rabobank. Os produtores de café devem colher 50,3 milhões de secas este ano, ante 47,7 milhões no ano passado.

