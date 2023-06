Presidente do México ameaça impor tarifas ao milho branco dos EUA

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ameaçou nesta segunda-feira, 19, impor tarifas ao milho branco dos Estados Unidos, em favor do produto nacional. López Obrador disse que essa medida complementaria acordo que deve ser concluído nesta semana para que a indústria local "só se use milho branco e não transgênico".

Mais de 90% do milho cultivado nos EUA é transgênico e o México é um de seus principais importadores de milho norte-americano. Uma eventual imposição de tarifas poderia se chocar com o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

Fim do milho transgênico?

O México quer proibir o milho transgênico para o consumo humano a partir de 2024 e, em última instância, vetá-lo também para a alimentação animal, o que os Estados Unidos e o Canadá consideram prejudicial ao comércio.

Os dois países também avaliam que isso violaria os acordos que determinam que qualquer norma de saúde ou segurança deve se basear em evidências científicas. Tanto os EUA quanto o Canadá consideram que os temores do México com os perigos desse milho não têm base na ciência.

Resposta dos Estados Unidos

Dessa forma, Washington solicitou consultas com o México, previstas no Tratado de Livre Comércio, depois que as conversas de mais de um ano com o governo mexicano não tiveram resultado. Os agricultores norte-americanos estão preocupados com a possível perda do maior mercado de exportação do seu milho, já que o México importa o produto transgênico dos EUA há anos por cerca de US$ 3 bilhões.

López Obrador afirmou que "não se deve temer as controvérsias" e assegurou que as medidas tarifárias terão como objetivo "pôr ordem" no setor para evitar os produtos geneticamente modificados.