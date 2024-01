Preço do milho futuro cai 30% em 2023 e registra maior queda em 10 anos

A cotação dos grãos futuros na Bolsa de Chicago — isto é, a commodity que ainda não foi colhida, mas já é colocada previamente à venda — terminou 2023 com queda expressiva em relação a anos passados.

A redução mais significativa foi no milho, cuja queda foi de 31%, d e acordo com a agência Reuters — a maior queda anual desde 2013.

O trigo e a soja também registraram quedas anuais acentuadas, de 21% e 15%, respectivamente, depois de colheitas irregulares no Brasil e incertezas sobre o comércio do Mar Negro.

O mercado global aguarda os resultados da safra brasileira 2023/2024, à medida que a colheita do milho verão já está em andamento em algumas regiões do país. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica colheita efetuada em 0,9% das lavouras, com destaque para o Rio Grande do Sul (3%) e Santa Catarina (2%).

Lavouras brasileiras

Segundo a Conab, as lavouras de milho primeira safra se dividem em 6,3% em fase de emergência, 41,4% em desenvolvimento vegetativo, 21,8% em enchimento de grãos, 21,3% em floração, 8,3% em maturação e 0,9% colhidas.

Além disso, oferta e demanda globais também já miram o milho segunda safra, período mais expressivo para a cultura. O atraso no plantio da soja pode comprometer a janela ideal de semeadura do milho e coloca em dúvida o volume a ser colhido na segunda safra.

Neste primeiro ciclo de cultivo do milho, a Conab projeta uma produção de 25,3 milhões de toneladas — queda de 7,5% em relação à safra anterior. Já a colheita total de milho está estimada em 118,53 milhões de toneladas.

No mercado interno, a queda dos preços também foi sentida ao longo de 2023, mas uma leve alta é registrada em janeiro. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), o menor valor de 2023 foi atingido em junho, quando a saca chegou a um valor de R$ 54,33. No boletim divulgado nesta terça-feira, 2, o preço é de R$ 69,75.