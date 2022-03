Preço de fertilizante bate novo recorde com redução de oferta

Por Jonathan Gilbert e Peter Millard, da Bloomberg

Os preços dos fertilizantes continuam a atingir recordes à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia coloca em risco grande parte do suprimento mundial, aumentando as preocupações com o aumento da inflação global de alimentos.

Um indicador de preços para o fertilizante de nitrogênio amônia subiu 43% em Tampa para US$ 1,625 a tonelada na sexta-feira, recorde para o índice. Interrupções na produção e oferta global apertada estão impulsionando o aumento, de acordo com nota da Bloomberg Intelligence.

A guerra está elevando o custo do gás natural, o principal insumo para a maioria dos fertilizantes nitrogenados, forçando alguns produtores na Europa a reduzir a produção. Os mercados também temem que potenciais sanções à Rússia, grande exportador de baixo custo de todos os principais tipos de nutrientes agrícolas, possam atrapalhar o comércio global. O país foi responsável por quase um quinto das exportações de fertilizantes em 2021, de acordo com o Trade Data Monitor e o Green Markets da Bloomberg.

A Rússia tem incitado produtores domésticos de fertilizantes a reduzirem as exportações, alimentando ainda mais os temores de escassez. Ao mesmo tempo, os preços de produtos básicos como trigo, milho e soja estão subindo, com a guerra em um dos celeiros do mundo ameaçando empurrar milhões para a fome. O aumento dos custos de insumos agrícolas, como fertilizantes, pode aumentar ainda mais o preço dos alimentos.