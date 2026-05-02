Por que o preço dos fertilizantes não caiu — mesmo com cessar-fogo no Irã

O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã não foi suficiente para derrubar o preço dos fertilizantes. Apesar da queda do preço do petróleo para menos de US$ 100 por barril, o que aliviou os mercados temerosos por uma guerra prolongada no Oriente Médio, os preços dos fertilizantes nos Estados Unidos não seguiram a mesma tendência. Pelo contrário, continuaram a subir.

Segundo pesquisa da Universidade de Illinois, o principal fator para essa discrepância está nas interrupções no transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, rota essencial para o fornecimento de gás natural e fertilizantes.

Por lá, passam cerca de 30% das remessas globais de fertilizantes, cerca de 20% do gás natural liquefeito e 27% do petróleo comercializado internacionalmente do Golfo Pérsico para mercados em todo o mundo, segundo um levantamento da Universidade de Purdue, em Illinois.

O estudo de Gerald Mashange e Grant Gardner aponta que a região depende do gás natural do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, e que a queda no tráfego marítimo no final de fevereiro de 2026 teve um impacto imediato, com uma redução de 91,5% no número de navios que passavam pelo estreito, segundo dados do FMI.

Embora o cessar-fogo tenha promovido um pequeno aumento no tráfego após 8 de abril, a média de navios ainda ficou 88% abaixo dos níveis pré-conflito.

Esse cenário impediu a recuperação plena das rotas comerciais, refletindo diretamente nos preços dos fertilizantes. A amônia anidra, amplamente utilizado na agricultura, por exemplo, teve um aumento superior a 29%, e, na semana seguinte ao cessar-fogo, a alta foi de 2,4%.

A ureia, um dos fertilizantes mais dependentes do gás natural, também viu seu preço disparar. Em 13 de abril de 2026, o preço da ureia atingiu US$ 858 por tonelada, um aumento de 41,1% em relação a fevereiro.

"O gás natural é a principal matéria-prima para a produção de ureia, e qualquer interrupção no fornecimento impacta os preços de maneira significativa", afirmam os pesquisadores.

Os aumentos nos preços têm afetado diretamente os agricultores, que enfrentam custos mais altos para a produção de milho.

Mesmo com a antecipação da compra de fertilizantes, muitos ainda não conseguiram garantir todos os insumos necessários. Uma pesquisa da American Farm Bureau Federation (AFBF), principal entidade agrícola dos EUA. revelou que 67% dos agricultores do Centro-Oeste dos EUA conseguiram se antecipar à compra, mas no Sul, apenas 19% o fizeram.