Por que os Estados Unidos podem ficar sem ketchup em breve

Os Estados Unidos podem passar por uma escassez de molho de tomate em breve. O ketchup ou o macarrão com molho vermelho podem custar bem mais ao consumidor americano devido à pior seca da Califórnia, maior produtora global de tomate, em 1.200 anos. As informações são da Bloomberg.

"Precisamos desesperadamente de chuva", disse Mike Montna, chefe da Associação de Produtores de Tomate da Califórnia. "Estamos chegando a um ponto em que não temos estoque para continuar atendendo à demanda do mercado. É muito difícil cultivar uma safra de tomate agora."

Além da crise hídrica, os produtores da região também são afetados pela alta da inflação. Com fertilizantes e combustíveis custando mais caro, o lucro é menor.

De acordo com Rick Blankenship, vice-presidente de operações agrícolas da Woolf Farming, o preço para cultivar uma safra de tomate na região de Fresno Country é de US$ 4.800 por acre, ante US$ 2.800 há uma década. A taxa negociada nesta temporada é de US$ 105 a tonelada, um recorde nos preços dos tomates.

O problema não se limita aos EUA. Os efeitos das mudanças climáticas estão afetando toda a produção global de tomates, de acordo com estudo da revista Nature. A Itália e a China também devem ser afetadas pela alta nas temperaturas, com expectativa de queda de 6% na oferta de tomates até 2025.

