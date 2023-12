População ocupada no agronegócio soma 28,5 milhões de pessoas no 3º trimestre, diz Cepea

A população ocupada no agronegócio brasileiro chegou a 28,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2023. Conforme nova metodologia aplicada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Cepea), em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), trata-se de um recorde da série histórica.

A participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 26,8% no terceiro trimestre de 2023, cujo aumento no período foi de 1,4%, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa aproximadamente 396,07 mil pessoas a mais trabalhando em quatro segmentos: insumos para a agropecuária, produção agropecuária primária, agroindústria e agrosserviços.

Alguns ajustes foram implementados pelo Cepea/CNA sobre o conceito de “pessoa ocupada”. Desta forma, no momento de contabilizar, passou-se a contemplar trabalhadores que atuam produzindo somente, ou exclusivamente, para o próprio consumo. A definição é diferente da adotada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C).

No terceiro trimestre de 2023, frente ao mesmo período do ano anterior, o aumento da população ocupada no agronegócio foi puxado por empregados sobretudo com carteira assinada, havendo aumento na formalização do emprego. O levantamento ainda aponta aumento na contratação por trabalhadores com maior nível de instrução.

Segmentos de ocupação no agro

A categoria de agrosserviços foi a de maior avanço, diante do aumento de 8,1%, ou 744,25 mil pessoas, seguindo do segmento de insumos com incremento de 26,5 mil pessoas. "O avanço em ambos os segmentos, por sua vez, está atrelado ao excelente desempenho da produção agrícola dentro da porteira, que estimula os segmentos a montante e a jusante no agronegócio", afirma o Cepea em nota.

Pesquisadores do Cepea/CNA indicam que, em termos absolutos, destacam-se as retrações na horticultura, na cafeicultura, na bovinocultura, na produção florestal, nas atividades denominadas “outras lavouras” e outros animais. Com isso, a população ocupada no segmento da agropecuária caiu 3,8% no terceiro trimestre de 2023.

As quedas nas indústrias de têxteis e vestuários, de produtos e móveis de madeira, de abate de animais e de couro e calçados também refletiu na retração de pessoas ocupadas no setor agroindustrial. Foram cerca de 40,95 mil pessoas a menos neste ramo de trabalho.