Planejamento abre crédito suplementar de R$ 200 milhões para Plano Safra 2022/2023

O Ministério do Planejamento e Orçamento abriu crédito suplementar no valor de R$ 200 milhões para reforçar as dotações orçamentárias do Plano Safra 2022/2023. A Portaria está publicada em edição extra do Diário Oficial da União da quinta-feira, 11.

Segundo o quadro anexo que detalha a destinação dos recursos, o crédito será usado para subvenção econômica nas operações de custeio agropecuário e de investimento rural e agroindustrial.

A liberação do montante já tinha sido confirmada pelo Ministério da Agricultura no último sábado, 6.

Na ocasião, o ministério informou que os recursos devem permitir a equalização de aproximadamente R$ 8,4 bilhões para aplicação imediata nos programas de financiamento do Moderfrota, em irrigação, em pré-custeio e custeio, e demais investimentos.

De acordo com a Pasta, a medida foi necessária porque o Plano Safra em curso não conseguiu cumprir todas as demandas dos produtores rurais por esse crédito.

Além disso, a linha de crédito dolarizada do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostrou a necessidade de alocação de mais recursos.

LEIA TAMBÉM: