PIB Agro cai 4,22% em 2022 por queda de resultado da atividade agrícola

O PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP), caiu 4,22% em 2022, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira, 17. De acordo com os pesquisadores, o cenário se dá devido à forte alta dos custos com insumos no setor, tanto na agropecuária quanto nas agroindústrias.

A participação do setor no total da economia alcançou 24,8% em 2022, abaixo dos 26,6% registrados em 2021. O número é resultado de queda de desempenho no ramo agrícola (6,39%) e avanço da pecuária (2,11%).

"O resultado negativo do PIB do ramo agrícola esteve atrelado à forte alta dos custos com insumos para a produção agrícola dentro da porteira, como fertilizantes, defensivos, combustíveis, sementes e outros", aponta a nota do CEPEA. Nos cálculos, houve elevação real de 6,44% do faturamento e crescimento real de 37,4% dos custos com insumos.

Já sobre o avanço do ramo pecuário, o desempenho esteve atrelado ao aumento do valor bruto da produção -- a qual foi maior, haja vista os menores preços frente a 2021 -- somado à redução dos custos com insumos ligados a esta atividade.