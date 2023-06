Para Ipea, agro vai crescer mais do que o esperado em 2023

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, nesta quinta-feira, 29, sua nova projeção do valor adicionado (VA) do setor agropecuário para 2023. O resultado é alvissareiro: os pesquisadores revisaram para cima a estimativa de crescimento do setor para 13,2% -- ante 11,6%.

A revisão foi motivada pela alta "acima do esperado" do resultado do agro no primeiro trimestre de 2023, cujo desempenho foi o carro-chefe do PIB.

"Desde setembro do ano passado, na divulgação da nota 27 da Carta de Conjuntura nº 56, o Ipea previu uma taxa de crescimento de dois dígitos para o PIB Agropecuário de 2023. Desde então, o cenário é positivo", diz nota do instituto.

De acordo com os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, o setor agropecuário cresceu 18,8% no primeiro trimestre deste ano. A previsão do Ipea, feita em março deste ano, era de crescimento interanual de 13,0% também no primeiro trimestre de 2023.

"Essa diferença é justificada, entre outras coisas, pela revisão positiva das estimativas para a produção de soja, cuja previsão de crescimento foi revistada de 21,3% para alta de 24,0%, de acordo com o LSPA mais recente do IBGE", escreveram os pesquisadores Pedro M. Garcia e José Ronaldo de C. Souza Jr. "Cabe ressaltar que a produção de bovinos também apresentou resultado mais positivo do que o previsto anteriormente pelo Ipea, com alta de 3,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior."

Além da soja: milho e cana em alta

Segundo o IPEA, além da soja, outros produtos da lavoura com peso significativo no VA do setor agropecuário apresentaram revisão para cima em suas estimativas de produção. Os pesquisadores destacam revisão nas estimativas do crescimento de produção para cana-de-açúcar e milho:

Cana de açúcar - de 1,3% para 6,6%

- de 1,3% para 6,6% Milho - de 10,2% para 11,5%

- de 10,2% para 11,5% Café - de 5,7% para 5,9%

- de 5,7% para 5,9% Algodão - 1,4% para 2,9%

"As estimativas mais positivas, somadas ao crescimento na produção esperado para café e algodão, devem ser importantes contribuições para que o setor mantenha taxas de crescimento interanual elevadas no segundo e terceiro trimestres de 2023", ressaltam os pesquisadores. "No caso dos produtos da pecuária, o destaque foi para a produção de bovinos. Após o resultado positivo no primeiro trimestre de 2023, revisamos a nossa estimativa anual para o segmento de alta de 2,6% paracrescimento de 3,3%."