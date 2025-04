Os planos da Orbia para o agro em 2025: R$ 1 bilhão em crédito e a chegada de um novo banco

A Orbia, marketplace voltado para o setor agropecuário, planeja disponibilizar R$ 1 bilhão em crédito ao longo de 2025. A estratégia da plataforma é apoiar os produtores na aquisição de insumos agrícolas, especialmente fertilizantes, em um cenário no qual a Selic está em 14,25% ao ano, o que levou muitos bancos a restringirem o crédito para o agro.

"A nossa principal aposta é oferecer aos produtores uma solução completa, que combine a facilidade na compra de insumos com acesso a crédito e ao programa de fidelidade, tudo em um único ambiente digital", afirma Adriana Iwassaki, diretora financeira da plataforma.

A Orbia foi fundada em 2012 dentro da Bayer como um programa de fidelidade. Seis anos depois, a plataforma passou por uma reestruturação e se transformou em um marketplace por meio de um spin-off, resultado de uma joint-venture entre a gigante alemã e a Bravium, empresa brasileira especializada em logística e gestão de programas de fidelidade, que atendia companhias como Gol e Azul.

Em 2023, a plataforma deu mais um passo ao lançar seu produto financeiro, o Orbia Pag, visando expandir suas operações e atender as necessidades do agro. Isso ocorreu pouco depois da entrada do Itaú BBA como acionista, adquirindo 12,82% de participação na startup.

Nos cinco anos de operação como marketplace, a Orbia ganhou mais dois sócios. Além do banco, a Yara Fertilizantes também passou a integrar a base acionária, com 12,21%. A Bayer segue como o maior acionista, com 59,98%, enquanto a Bravium mantém 14,99% de participação.

"Quando decidimos incluir o crédito, entendemos que seria uma forma de alavancar o volume de transações e fortalecer ainda mais nossa plataforma", diz Iwassaki. A ideia de incluir a oferta de crédito no marketplace veio depois da parceria com a fintech Agrolend.

Mesmo atendendendo o Brasil todo, a Orbia pretende intensificar o serviço de crédito nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a plataforma tem registrado maior adesão, afirma a diretora. A Orbia concorre diretamente com plataformas como o Broto, do Banco do Brasil, e a E-agro, investida do Bradesco.

Segundo dados da plataforma, o volume de transações superou os R$ 5 bilhões, enquanto o programa de fidelidade gerou mais de R$ 1,5 bilhão em resgates de produtos como celulares, eletrodomésticos e equipamentos para o agro, como drones e silos para armazenagem de grãos. As compras de insumos movimentaram outros R$ 4 bilhões.

Crédito rural no agro

Nos planos para este ano, está a possibilidade da chegada de um novo banco e de uma startup voltada para soluções financeiras. Segundo a diretora financeira, a Orbia negocia com algumas instituições financeiras e duas fintechs focadas no agro, para ampliar a oferta de crédito para o setor.

"Estamos sempre em busca de novas parcerias que possam agregar valor à nossa plataforma, seja no crédito ou em outros serviços que o produtor necessite", afirma Iwassaki.

Para a executiva, o grande diferencial da Orbia está na sua capacidade de oferecer, de maneira integrada, três pilares essenciais para o produtor: a compra de insumos, o crédito e o programa de fidelidade. "A capacidade de integrar várias soluções em um único lugar", completa ela.

Além da chegada de um novo banco e de uma fintech, o próximo passo será oferecer seguro agrícola ao produtor, uma solução que, segundo a executiva, deve se consolidar ainda neste ano.