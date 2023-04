Os fretes rodoviários para transportar açúcar estão 40% mais altos; como isso afeta o mercado?

A safra de 2023/24 será marcada pela logística complicada no Brasil. E não estamos falando apenas dos portos. Os fretes rodoviários de açúcar já começaram a temporada 40% mais altos do que no ano passado. À medida que a produção de açúcar começar a ser escoada junto com a safra recorde de grãos, os fretes podem dobrar até setembro.

O maior foco sobre a safra de açúcar tem sido nos portos, olhando para o tamanho provável das filas de navios, atrasos no carregamento e contas de demurrage (cobrança resultante do atraso no carregamento no navio).

Mas vemos outra consequência de uma safra recorde: o aumento do frete rodoviário de açúcar.

Os fretes de açúcar no início do ano já estão em níveis recordes. A rota de Ribeirão Preto para Santos está em R$180/tonelada, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado.

A alta dos fretes pode ser explicada por basicamente 4 fatores:

inflação;

diesel;

aumento de custo de financiamento;

safra recorde de soja – a de milho ainda está por vir.

E a tendência é que os fretes subam ainda mais, com o fluxo de açúcar ganhando força a partir de maio.

Dependendo do ritmo das nomeações dos navios (reflexo da demanda mundial), os fretes rodoviários de São Paulo (especificamente na região de Ribeirão Preto) para Santos podem ultrapassar facilmente R$250/tonelada até setembro.

A principal consequência do aumento do frete rodoviário é o impacto na margem de açúcar, que deve diminuir. Além disso, um frete de açúcar mais alto pode tornar o etanol mais competitivo. Como o etanol é vendido com base PVU (Posto Veículo Usina), o frete é de responsabilidade do comprador e não da usina.

Um frete de açúcar alto acabaria afetando o mix de açúcar ? Quanto mais longe do porto, maior o valor do frete. Utilizando o frete rodoviário do estado de São Paulo como base para as tarifas das demais regiões, projetamos a relação de preço entre etanol e açúcar para cada estado. Mesmo que o frete suba 30% no pico da safra, ainda não seria suficiente para competir com o retorno do açúcar – considerando os preços estáveis de hoje e o piso previsto para os valores do etanol para 2023/24.

Os fretes rodoviários de açúcar precisariam subir duas vezes mais no pico da temporada para competir com o açúcar nos níveis atuais.

Quer saber como calcular a diferença de preço entre açúcar e etanol?

Isso é chamado de paridade, ou seja, como o usineiro verifica se é mais vantajoso produzir açúcar ou etanol. Mas não é uma conta simples, envolve diversas variáveis e transformações para colocar ambos os produtos na mesma unidade. Quer saber mais? Vá para nossa plataforma Czapp, onde disponibilizamos uma calculadora que mostra o resultado desse cálculo.