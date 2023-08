OPINIÃO: Informação é a base para tornar o Agro uma paixão nacional

De forma natural, e muitas vezes imperceptível, o Agro está diretamente ligado a diferentes esferas da sociedade: fornece uma variedade de produtos, como cereais, frutas, legumes e vegetais. A criação de animais resulta na produção de carne, leite e ovos. As fibras naturais provenientes de culturas agrícolas, como o algodão, são utilizadas na fabricação de tecidos, roupas e outros produtos têxteis. O setor também contribui para a produção de biocombustíveis e uma variedade de matérias-primas industriais por meio do cultivo de culturas energéticas, produção de biomassa e fornecimento de matérias-primas. Ainda assim, muitos desconhecem a origem dos produtos comprados no supermercado, que muitas vezes partem dos esforços de uma família no campo. Ou no mais grave, tentam desvalorizar a atuação do setor.

Segundo a pesquisa "Percepções Sobre o Agro. O Que Pensa o Brasileiro", conduzida pelo Movimento Todos A Uma Só Voz, sete em cada dez brasileiros possuem uma atitude positiva em relação à agropecuária, além de destacar que é um dos setores mais admirados pela população do país. Por outro lado, três em cada 10 brasileiros são propensos a boicotar o Agro. Entre esse grupo, 51% dos entrevistados possuem idade entre 15 e 29 anos, jovens que representam as futuras lideranças do país na próxima década.

A reputação de um setor desempenha um papel fundamental na maneira como ele é percebido pela sociedade. Infelizmente, o agronegócio muitas vezes enfrenta estereótipos negativos, associados à desinformação, o que pode afetar sua imagem. Para combater essas percepções equivocadas, é essencial estabelecer uma comunicação clara, transparente e eficaz, que transmita os verdadeiros valores e conquistas do agro.

Para isso, a comunicação no agronegócio precisa ir além de apenas transmitir dados. Ela deve engajar produtores, associações, empresas e a própria imprensa. Assim, ao estabelecer um diálogo aberto e transparente, é possível criar um ambiente propício para o entendimento mútuo, colaboração e a construção de relações de confiança. Além disso, a comunicação aberta e transparente permite responder prontamente a críticas e preocupações, demonstrando a disposição do setor em enfrentar desafios e melhorar constantemente.

Construção de uma marca

A imagem do agronegócio não é apenas importante para o setor em si, mas também para toda a sociedade. Em março deste ano, o valor exportado pelo Agro brasileiro bateu o recorde de US$ 16 bilhões, enquanto há um ano admirávamos a marca de US$ 14,4 bilhões. Quando olhamos para a participação do setor no PIB (Produto Interno Bruto) nos deparamos com uma alta de 1,9%, alavancada pelo Agro, que compôs 21,6% dos ganhos, o maior dos últimos 26 anos.

Trabalhar com os fatos é o melhor caminho para combater a desinformação. A construção de uma marca positiva do agronegócio pode contribuir para a atração de investimentos, o fortalecimento dos pequenos e médios produtores e a valorização dos produtos agrícolas nos mercados internacionais.

Contudo, não podemos ignorar que o Brasil possui uma grande potência para comunicação, com centenas de mídias segmentadas no jornalismo impresso, online, na televisão e no rádio. Porém, o setor precisa aprender a levar a sua comunicação para fora da porteira, para impactar aqueles que se beneficiam com as atividades desenvolvidas no campo, mas que não estão diretamente ligadas às cadeias produtivas. Estabelecer um diálogo aberto, humanizar a comunicação e ressaltar os benefícios do setor para a sociedade podem ser a chave para tornar o Agro uma paixão nacional.

*Presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA), curadora e mentora do projeto Marca Agro do Brasil

Sobre a ABMRA A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA) é a única entidade voltada exclusivamente ao marketing e à comunicação do Agro. Há 43 anos, fortalece o marketing disseminando as boas práticas contribuindo com todos que participam da cadeia produtiva do setor a se comunicarem melhor. Congrega a academia, empresas e indústrias, consultorias, agências de comunicação e propaganda, veículos de mídias e jornalistas. ABMRA - A Casa Dos Profissionais do Marketing e da Comunicação do Agro.

