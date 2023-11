Onda de calor extremo no Brasil impulsiona rali do café robusta

Os futuros de café robusta em Londres são negociados em forte alta diante do calor extremo no Brasil e a seca no Vietnã.

O robusta saltou até 2,9% nesta segunda-feira, para US$ 2.491 a tonelada, depois de subir 2,1% na semana passada.

O calor excessivo no Brasil atinge tanto as áreas de arábica quanto as regiões que produzem a variedade robusta, também conhecida como conilon. É uma ameaça à próxima safra porque as altas temperaturas podem murchar as folhas dos pés de café e prejudicar o desenvolvimento dos frutos.

Altas nas temperaturas

Temperaturas próximas de 40ºC são esperadas para a maioria das regiões produtoras do Brasil nesta semana, disse a meteorologista Nadiara Pereira, da Climatempo, em relatório.

Os problemas climáticos são uma preocupação sobretudo para o robusta, a variedade usada para café solúvel, porque se soma a uma oferta já restrita do Vietnã, maior produtor depois do Brasil. O país enfrenta uma seca relacionada ao El Niño.

No caso do café arábica, embora a maioria dos analistas espere que o Brasil aumente produção no próximo ano, após chuvas favoráveis, o calor acima da média gera preocupação, disse Marcelo Moreira, da Archer Consulting.

Os futuros de arábica subiram até 1,5% em Nova York e já saltaram mais de 15% em um mês, impulsionados sobretudo por investidores que cobrem posições vendidas. O declínio dos estoques da bolsa e o vencimento de opções na última sexta-feira alimentaram a volatilidade.