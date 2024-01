Oferta mundial de soja é recorde na temporada 2022/23 com contribuição do Brasil

As ofertas nacional e mundial de soja foram recordes na temporada 2022/23. No Brasil, apesar de um cultivo mais longo e de dificuldades no período de colheita, a produtividade foi expressiva, de acordo com avaliação do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/Esalq/USP).

Leia também: Lei dos Agrotóxicos: veja quais trechos Lula vetou do projeto aprovado pelo Congresso

De acordo com pesquisadores do Cepea, com base no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi o avanço na colheita brasileira que compensou as menores ofertas dos Estados Unidos e da Argentina e "que garantiu uma produção global recorde na safra 2022/23, de 374,39 milhões de toneladas".

Como resultado, as cotações da soja foram pressionadas em 2023 e operaram abaixo das registradas no ano anterior.

Em 2024, a oferta de óleo de soja deve atender mais a indústria nacional, perdendo volume em exportação, por causa do uso para fabricação de biocombustível. O aumento da mistura de biodiesel no diesel do Brasil a partir de março de 2024, de 12% para 14%, vai assegurar uma demanda adicional considerável de cerca de 5 milhões de toneladas de