O que pode acontecer com o preço do etanol? Veja 5 pontos principais

Os preços da gasolina na refinaria estão abaixo do benchmark internacional desde maio. Indo além da esfera de discussão sobre política de preços da Petrobras, isso afeta o preço potencial do etanol.

O preço do etanol precisa ser 70% do preço da gasolina ou menos para ser competitivo e incentivar a demanda. Se os preços da gasolina forem mantidos baixos, os valores do etanol não poderão subir sem quebrar essa regra.

A paridade dos preços do etanol caiu abaixo de 70% em junho, mas a demanda não respondeu. Enquanto os preços da gasolina subiram nas bombas devido às mudanças tributárias, os preços do etanol continuaram caindo para tentar estimular a demanda. A

paridade dos preços do etanol caiu para 62% e só no mês passado houve reação da demanda. Esta foi a paridade mais baixa desde 2018.

Demanda de etanol

Finalmente as vendas de etanol hidratado reagiram, com o volume de agosto atingindo 1,6 bilhão de litros –- o maior volume desde 2020.

É um jogo difícil. Se os preços subirem muito rápido, isso poderá afastar qualquer potencial de demanda adicional. Isso resulta em estoques de passagem mais pesados. Preços mais baixos podem não ser o que as usinas desejam, mas podem trazer demanda de longo prazo e ajudar a reduzir os estoques para a entressafra.

Estoques de etanol

O estoque de passagem em março pode ser um dos maiores das últimas safras, mas isso pode mudar dependendo de como a demanda reagir a partir de agora. As vendas precisam aumentar para reduzir os estoques e melhorar as perspectivas de preços para a entressafra.

O custo de carregar etanol de setembro a março de 2024 é de cerca de 20 centavos/litro. No entanto, muitos players não estão tão confiantes que os preços possam subir tanto nos próximos 6 meses. A alternativa é vender agora em vez de apostar na melhoria dos preços. Essa é uma perspectiva bastante sombria, pois resultaria nos preços de entressafra mais baixos desde 2021.

Preço “justo” do etanol

Atualmente, os preços do etanol estão em torno de R$ 2,2/litro (líquido de impostos). Isso, por sua vez, resulta em preços médios no posto de gasolina de R$ 3,5/litro – e uma paridade de 62%.

E se a Petrobras reajustasse os preços da gasolina para zerar a defasagem? Qual é o potencial de alta para o etanol?

Utilizando a paridade de 70% como o limite pelo qual os preços do etanol poderiam subir sem afetar a sua competitividade, então os preços do etanol poderiam subir até R$ 2,78/litro.