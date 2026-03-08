EXAME Agro

O que faz um alimento ser mais doce em alguns países do que em outros?

Clima, solo, variedade genética e logística influenciam a concentração de açúcar e ajudam a explicar por que a mesma fruta pode ter sabores diferentes ao redor do mundo

Do campo ao transporte internacional, uma combinação de fatores determina o nível de doçura da produção (João Florentino/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de março de 2026 às 07h00.

A doçura das frutas pode variar conforme a presença de açúcares, ácidos e compostos aromáticos. A concentração de cada elemento pode ser influenciada pelo clima e alterar o sabor do alimento cultivado.

As técnicas utilizadas no plantio, como tempo de exposição ao sol, umidade no ambiente e momento da colheita, também podem afetar o dulçor da colheita.

O que determina o sabor e o nível de açúcar nos alimentos

O sabor doce é resultado principalmente da presença de açúcares simples produzidos durante a fotossíntese. Quanto maior for a exposição à luz solar e quanto mais eficiente o metabolismo da planta, maior tende a ser o acúmulo de açúcares no fruto.

Além do açúcar, outros compostos influenciam a percepção da doçura, como ácidos orgânicos, responsáveis por equilibrar o sabor, e compostos voláteis, que regulam o aroma.

O grau Brix (°Bx) é uma unidade de medida usada para estimar a concentração de sólidos solúveis, especialmente açúcar e sacarose, nas frutas.

Cada grama de açúcar em 100 gramas analisadas corresponde a um ponto na escala Brix.

Como clima, solo e variedade influenciam a doçura

Devido às reações que acontecem na composição das frutas durante a fotossíntese, as regiões com maior incidência solar tendem a favorecer o acúmulo de açúcares.

Dias quentes e noites mais frescas, por exemplo, ajudam a preservar compostos aromáticos e a manter o equilíbrio entre açúcar e acidez.

O solo também interfere. Nutrientes como potássio desempenham papel importante no transporte e armazenamento dos açúcares produzidos pelas folhas na fotossíntese para as frutas.

Da mesma forma, as deficiências nutricionais podem alterar o perfil de sabor da colheita.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as características genéticas também podem influenciar no sabor das frutas.

Por exemplo, uma manga cultivada no Brasil pode pertencer a uma linhagem diferente da encontrada na Ásia ou na Europa.

O USDA, assim como outras organizações, desenvolve pesquisas que buscam replicar essas características para melhorar o dulçor de outros frutos.

O papel da colheita e do transporte no sabor dos alimentos

Um estudo do Simpósio de Fruticultura do Vale do São Francisco aponta que os frutos podem ser divididos em climatéricos e não climatéricos.

Os climatéricos, como banana e abacate, possuem reserva de amido que se transforma em açúcar após a colheita. Ou seja, eles podem ficar mais doces durante o transporte após a colheita.

Por outro lado, uvas e morangos, por exemplo, são frutos não climatéricos. Nesse caso, não há síntese significativa dos açúcares após a colheita.

Por que o mesmo alimento pode ter sabores diferentes ao redor do mundo

A soma de fatores ambientais, genéticos e logísticos explica por que o mesmo alimento apresenta sabores distintos em diferentes países.

Além disso, práticas agrícolas variam conforme regulamentações locais, padrões de consumo e exigências de mercado.

Em mercados voltados à exportação, produtores podem priorizar resistência ao transporte e aparência visual em vez de intensidade de sabor. Já produções locais costumam privilegiar frutas colhidas mais maduras, com maior concentração de açúcares.

Há ainda a influência cultural: a percepção de doçura também depende do hábito alimentar da população. Dietas com maior consumo de açúcar podem alterar o limiar de percepção sensorial.

