O que é o Boi 777, que está triplicando a renda de pecuaristas; veja vídeo

Pecuaristas como Christiane Nascimento de Morais e Fernando Costa, donos de propriedades rurais em Minas Gerais e no Centro-Oeste, já perceberam o potencial de uma metodologia de criação de gado que vem ganhando adeptos no país. Desenvolvida pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a sistemática é baseada em técnicas que possibilitam o aumento da produtividade.

Conhecido como Boi 777 (sete meses de desmama, sete de recria e sete de engorda), o método esteve no centro de debates sobre inovação na Agrishow 2022, maior feira do agronegócio do país, realizada em Ribeirão Preto (SP) nesta semana. Veja tudo o que acontece na Agrishow no vídeo abaixo:

“Trata-se de um excelente modelo para quem pretende praticar uma pecuária de corte lucrativa, sustentável e inteligente”, disse Morais durante uma mesa-redonda sobre o tema durante a feira – o evento, que começou nesta segunda, dia 25, vai até sexta, dia 29.

A metodologia, que prega a suplementação alimentar e técnicas de bem-estar para o gado, entre outras soluções, tem triplicado a renda dos pecuaristas, segundo a APTA. O segredo está em alcançar a produção de bovinos em um média de tempo 30% inferior à convencional. Pecuaristas como Morais contam que, com o Boi 777, a produtividade costuma aumentar quase três vezes, passando de 15 arrobas por hectares para mais de 40.

Além de suplementação alimentar, o trabalho envolve manejo de pasto e um acompanhamento cuidadoso do desenvolvimento do animal. Tecnologias como sensores colocados na orelha do gado, para medir fatores como temperatura corporal e ganho de peso, são aliados da metodologia.

A Agrishow 2022 deve ser visitada por cerca de 150 mil pessoas até sexta. A expectativa de geração de negócios durante o evento é de 6 bilhões de reais, segundo os organizadores da feira. Cerca de 800 expositores trazem lançamentos de supermáquinas, sementes, fertilizantes e inovação no campo.

