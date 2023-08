O que acontece no agronegócio esta semana? Veja agenda de segunda a sexta-feira

A semana é marcada pela continuação dos balanços financeiros das empresas e a votação no Senado sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nos próximos dias, também acontece a divulgação do boletim sobre o andamento das lavouras dos Estados Unidos, a intenção de confinamento para a gado de corte no Mato Grosso, as condições das lavouras no Paraná e o levantamento da safra de cana-de-açúcar.

Segunda-feira (14/08)

– O Banco Central divulga o Relatório Focus com as projeções semanais do mercado para a economia brasileira, às 08h30.

– BC revela os Índice de atividade econômica (IBC-Br) referentes a junho, às 9h.

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) publica o Levantamento das Intenções de Confinamento da Bovinocultura de Corte, às 15h.

– Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), lança os resultados da balança parcial do mês de agosto, às 15h.

– O Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga o Relatório de Progresso da Colheita nos principais estados produtos, às 17h.

– O Imea divulgará o Boletim Semanal de Bovinocultura de Corte, Algodão, Milho e Soja, às 17h.

– As empresas BRF, Raizen, JBS e Cosan divulgam os resultados financeiros.

Terça-feira (15/08)

– O Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) exibe os resultados das lavouras do estado na parte da manhã.

– Imea analisa os custos de produção do milho, algodão e soja no Mato Grosso, às 16h.

– A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos (Nopa) traz dados sobre o esmagamento da soja em julho.

– A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o Monitor do PIB brasileiro.

Quarta-feira (16/08)

– USDA publica o Relatório Incubadora de Frangos de Corte, às 15h.

– O Serviço de Marketing Agrícola do USDA, disponibiliza o Relatório Nacional de Vendas de Produtos Lácteos, às 15h.

– Votação no Senado sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas

Quinta-feira (17/08)

– A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados conversa sobre as rodovias de Minas Gerais e o impacto no transporte agropecuário, às 10h.

– O Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat) libera dados sobre a coleta de leite de vaca, junho de 2023.

– A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publica o 2º Levantamento da Safra de Cana-de-Açúcar 2023/2024, às 9h.

– O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) disponibiliza os dados de exportações semanais de grãos, às 9h30.

– A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul, mostra o desenvolvimento das lavouras no estado, na parte da tarde.

– A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga dados sobre o desenvolvimento das lavouras no país, às 15h.

– O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina publica na parte da tarde o relatório com as condições de lavoura.

Sexta-feira (18/08)

– Conab anuncia o 8º Boletim Hortigranjeiro Prohort 2023, às 9h.

– Imea divulga o Informe de Colheita do Milho e Algodão no Mato Grosso, às 15h.

– Término da Feira Fenasucro & Agrocana, marco no setor de bioenergia.