As exportações de carne de frango e derivados do Brasil estão suspensas para nove destinos após a confirmação de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro (RS).O episódio marca o primeiro registro da doença em uma unidade produtiva de grande escala no país.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os embargos incluem suspensões unilaterais por parte de países importadores e interrupções voluntárias de certificações sanitárias por parte do Brasil, conforme acordos bilaterais.

Países com restrições totais e parciais

Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul suspenderam completamente as importações de produtos avícolas brasileiros.

Além disso, o Brasil interrompeu preventivamente a certificação de exportações para China, União Europeia, Canadá e África do Sul, seguindo protocolos sanitários estabelecidos.

Japão e Emirados Árabes Unidos adotaram medidas de regionalização, restringindo as importações apenas aos produtos oriundos de Montenegro e do estado do Rio Grande do Sul.

Medidas de contenção e investigação

O Mapa declarou emergência zoossanitária em Montenegro, com duração inicial de 60 dias, e intensificou as ações de vigilância em um raio de 10 km ao redor da granja afetada.

Uma propriedade em Aguiarnópolis (TO) também está sob investigação após a detecção preliminar do vírus Influenza A, embora com baixa probabilidade de alta patogenicidade.

Impacto no comércio internacional

O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, enfrenta desafios significativos com os embargos.

A suspensão das exportações para países como Japão, que importou cerca de 429 mil toneladas de carne de frango brasileira em 2024, representa uma ameaça à estabilidade do mercado nacional.

Sobre a gripe aviária

A gripe aviária é causada pelo vírus H5N1, altamente contagioso entre aves e com potencial de transmissão a humanos em casos raros.

O consumo de carne e ovos de aves não representa risco à saúde humana, desde que os produtos sejam devidamente cozidos.

Perspectivas e ações futuras

O governo brasileiro está em diálogo com os países importadores para reverter os embargos e reforça as medidas de biossegurança nas granjas.

Especialistas alertam para a necessidade de vigilância contínua e transparência nas ações para evitar a propagação da doença e restaurar a confiança dos parceiros comerciais.