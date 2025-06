No deserto mais seco do mundo, cientistas conseguem cultivar alface

No árido deserto de Atacama, o mais seco do mundo, agricultores e pesquisadores estão buscando aproveitar a água diretamente do ar para cultivar alfaces e limões, utilizando uma rede para capturar gotas de umidade da neblina.

"Estamos cultivando alface hidropônica inteiramente com água da névoa no deserto mais seco do planeta", disse Orlando Rojas, presidente da Associação de Caçadores de Névoa de Atacama, próximo a Chañaral, onde algumas áreas não veem chuvas por anos.

Segundo a Reuters, pesquisadores do Centro do Deserto de Atacama estão lançando uma plataforma de mapeamento de acesso para mostrar a localização das áreas com potencial para a captação de água da névoa no país. A ideia é abrir regiões áridas para o cultivo.

"Sabemos de seu potencial e sabemos que pode ser uma opção e uma solução para diferentes escalas de necessidade de água em diferentes territórios onde há escassez significativa de água", disse Camilo Del Rio, diretor do Centro do Deserto de Atacama da UC, à Reuters.

Como funciona o sistema

O sistema funciona usando uma malha suspensa entre dois postes que intercepta a pequena quantidade de umidade no ar, transformando-a em gotas que são coletadas e armazenadas em tanques de água.

"Somos capazes de coletar de 1.000 a 1.400 litros de água nesses lugares inóspitos, onde claramente não somos favorecidos pela natureza de outras maneiras", disse Rojas, em uma região onde também estavam crescendo pés de limão com a água coletada. "Elas [as plantas] estão em um estado de água com nutrientes, porque essa água captada da névoa é completamente neutra, não tem minerais, nem cloro, nada", falou o pesquisador à Reuters.