Na esteira do E30, São Martinho anuncia investimentos de R$ 1,1 bilhão para expandir etanol de milho

A São Martinho anunciou na noite desta segunda-feira, 11, que investirá R$ 1,1 bilhão para expandir sua usina de etanol de milho em Quirinópolis, Goiás, localizada ao lado de sua planta de cana Boa Vista — o anúncio foi feito por meio de Fato Relevante.

O projeto visa aumentar a capacidade de processamento de milho em 635 mil toneladas anuais, mais que dobrando a capacidade atual de 500 mil toneladas — a operação está prevista para iniciar no segundo semestre de 2027.

A nova fase da fábrica permitirá à companhia produzir 270 milhões de litros de etanol por ano, o que elevará sua capacidade total de produção de etanol de milho para 485 milhões de litros anuais, disse a companhia em comunicado.

Do montante anunciado, R$ 728 milhões serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O novo projeto também possibilitará a produção adicional de 170 mil toneladas de DDGS (farelo de milho) e 13 mil toneladas de óleo de milho anualmente.

No primeiro trimestre da safra atual, a receita do segmento de milho — que abrange vendas de etanol, DDGS, óleo de milho e Créditos de Descarbonização (CBios) do etanol de milho — registrou um aumento de 94%, alcançando R$ 265,8 milhões. Essa receita representou 14% da receita líquida total da São Martinho no período, que somou R$ 1,8 bilhão, com um crescimento de 6,8%. A operação de milho também contribuiu com um Ebitda de R$ 95,5 milhões, o que corresponde a 12% do Ebitda ajustado do trimestre, que totalizou R$ 805 milhões. No mesmo período do ano passado, o segmento de milho teve um Ebitda marginal de apenas R$ 6 milhões.

E30 na gasolina

O anúncio ocorre em meio à melhoria do cenário do mercado de etanol, com o aumento da mistura de etanol anidro à gasolina para 30% (E30).

O E30, uma nova mistura de gasolina, é composto por 30% de etanol anidro e 70% de gasolina comum, representando um aumento em relação à mistura anterior de 27% de etanol. A alteração foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e entrou em vigor em 1º de agosto.

Além disso, a expectativa é que o Brasil produza 140,9 milhões de toneladas de milho na safra 2025/26, de acordo com projeções da consultoria agrícola Datagro.

Nas últimas semanas, a Inpasa, maior produtora de etanol de milho do Brasil, responsável por 50% da produção nacional, confirmou negociações para a construção de uma nova planta do biocombustível em Goiás.

Fundada por José Odvar Lopes, a empresa possui cinco unidades em operação e está finalizando uma planta em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, com inauguração prevista para 2026.

Além da Inpasa, a FS, segunda maior produtora de etanol de milho do Brasil, anunciou um investimento de R$ 2 bilhões para construir sua quarta unidade do biocombustível, em Campo Novo do Parecis (MT).

O Grupo Potencial, um dos principais produtores de biodiesel do país, também anunciou um investimento de R$ 2 bilhões na construção de uma usina de etanol de milho em Lapa (PR), na região metropolitana de Curitiba, com previsão de operação em 2028. A planta terá capacidade para processar 3 mil toneladas de milho por dia.

Atualmente, o Brasil conta com 24 usinas de etanol de milho em operação, e 16 novas plantas foram autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para início de operação nos próximos anos, conforme dados da União Nacional do Etanol de Milho (Unem).